لماذا لم يحضر ميسي حفل تكريمه في البيت الأبيض؟

غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأميركي عن حفل تكريمه من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض.

وبينما حضرت الشخصيات الـ18 الأخرى حفل التكريم من بينها ماجيك جونسون أسطورة كرة السلة الأميركية، وبونو قائد فرقة "يو تو" ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون ونجما هوليود مايكل جيه فوكس ودينزل واشنطن، صدر بيان عن ممثلي "البولغا" يبرر عدم حضور ميسي الذي يعد أول أرجنتيني وأول لاعب كرة قدم يحصل على وسام الحرية الرئاسي.

ويعتبر هذا الوسام، أعلى وسام مدني بالولايات المتحدة، وهو مخصص فقط "للأفراد الذين قدموا مساهمات مثالية في ازدهار الولايات المتحدة أو قيمها أو أمنها، أو في السلام العالمي، أو في جهود مجتمعية أو عامة أو خاصة ذات أهمية كبيرة".

وجاء في البيان الذي نشره إنتر ميامي، أن اللاعب كان لديه التزام مسبقا، وأضاف أن "البيت الأبيض أبلغ الفيفا والأخيرة أوصلت الرسالة إلى نادي إنتر ميامي في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن ميسي سيكرم".

Today, President Biden awarded the Presidential Medal of Freedom to 19 great leaders who have made America a better place. pic.twitter.com/d610LtMoes — The White House (@WhiteHouse) January 4, 2025

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وتابع "ميسي رد برسالة إلى البيت الأبيض عبر النادي، مفادها أنه فخور جدا بهذا التكريم وأنه لشرف عظيم أن يتلقى هذا التقدير، ولكن بسبب تضارب المواعيد والالتزامات السابقة فإنه لن يتمكن من الحضور".

وختم البيان أن "ميسي أعرب عن تقديره لهذه اللفتة، مشيرا إلى أنه يأمل أن تتاح له فرصة اللقاء في المستقبل القريب".

وأفاد البيت الأبيض بأن اختيار ميسي (37 عاما) جاء لمسيرته الرياضية المتميزة، والتزامه الخيري من خلال مؤسسته ودوره سفيرا للنوايا الحسنة لليونيسيف.

وتابع "برزت مؤسسة اللاعب لدعمها برامج صحة الأطفال وتعليمهم في جميع أنحاء العالم، وهو جهد يكمل تأثيره كأحد أكثر الشخصيات تأثيرا في عالم الرياضة".

وقاد اللاعب إنتر ميامي لتحقيق أول بطولة في تاريخه (كأس الدوريات) عام 2023، لكنه خرج من الدور الأول لملحق الدوري الأميركي للمحترفين العام الماضي.

وحصل "البرغوث" خلال مسيرة مهنية رائعة مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، على عشرات الألقاب الجماعية والفردية، أبرزها الفوز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات، والتتويج بكأس العالم 2022 بقطر، والميدالية الذهبية الأولمبية، إضافة إلى 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في كوبا أميركا.