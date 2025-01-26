برشلونة يهزم ريال مدريد بخماسية جديدة ويتوج بكأس السوبر الإسباني للسيدات

توج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني للسيدات للمرة الرابعة على التوالي عبر فوزه الساحق على ريال مدريد 5-0 اليوم الأحد في المباراة النهائية.

وسجل خماسية البرسا كل من كارولين غراهام (31) وإيوا باخو (37 والثواني الأخيرة للشوط الأول) وباتريشيا جويخارو (63) وأليكسيا بوتيياس (85).

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وفي الدور قبل النهائي فاز النادي الكتالوني على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة، وفاز ريال مدريد على ريال سوسيداد 3-2.

Ho hem tornat a fer! 🤩 pic.twitter.com/VYvdewPSIV — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) January 26, 2025

وبدأت بطولة كأس السوبر الإسباني في عام 1997 بمشاركة فريقين فقط، واستمرت على المنوال نفسه حتى عام 2000، لكنها توقفت لفترة طويلة، ثم عادت في موسم 2019 2020 بمشاركة 4 فرق.

وخلال 6 نسخ للبطولة حصد برشلونة اللقب 5 مرات، من بينها 4 مرات متتالية، وكان الاستثناء الوحيد في موسم 2020-2021 حينما توج أتلتيكو مدريد باللقب.

وهيمن برشلونة على كافة الألقاب في الموسم الماضي بتتويجه بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس ملكة إسبانيا وكأس السوبر.

وجاء تتويج سيدات برشلونة باللقب بعد أسبوعين من فوز فريق الرجال على ريال مدريد أيضا بنتيجة 5-2 في نهائي بطولة كأس السوبر التي جرت في المملكة العربية السعودية.