شاهد.. مشجع يقفز من المدرجات ليضرب لاعب الفريق المنافس

في حادثة غريبة ولا تتكرر كثيرا في ملاعب كرة القدم، قفز مشجع من المدرجات لضرب لاعب في مباراة بدوري "جزر الكناري" بإسبانيا.

فبعد صافرة النهاية بين فريق جزيرة "لا بالما" وفريق "لينيرينسي"، اقتحمت مجموعة من مشجعي فريق الجزيرة الملعب للرد على تصرفات الحكم واللاعبين المنافسين.

"llegaron a empujar y zarandear a varios jugadores" atestigua el árbitro Pedro Oreiro en el acta del partido @CDMensajero – @adllerenenseof que además denuncia que un aficionado "chocó su pecho en mi espalda de manera intencionada" pic.twitter.com/BRhVmOhpOr — Deportes TVCanaria (@deportetvC) February 26, 2024

وحاول عدد من هؤلاء المشجعين أيضا ضرب لاعبي فريق لينيرينسي.

وبعد الأحداث المؤسفة التي حدثت على أرض الملعب، أصدر نادي الجزيرة بيانا أدان فيه موقف جماهيره، لكنه لم يعلن فيه عن الإجراءات المتعلقة بالمشجع.

وحتى الآن، لا تعرف العقوبات المحتملة، التي ستفرضها هيئة المنافسة المختصة.