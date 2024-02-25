أسرع حالات الطرد في تاريخ كأس أمم أوروبا

شكلت البطاقات الحمراء منعطفات مهمة حسمت نتائج مباريات في كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بداية من أول بطاقة تلقاها الإنجليزي آلان موليري عام 1968 إلى آخر لاعب طرد، وهو السويسري ريمو فريولر في "يورو 2020".

وليس فقط الطرد بحد ذاته هو من يلعب دورا حاسما، بل أيضا توقيته والدقائق التي يلعبها أي فريق منقوصا أو بـ10 لاعبين.

وتاليا، قائمة أسرع بطاقات حمراء في بطولة أمم أوروبا:

10-الهولندي ماتياس دي ليخت: يورو 2020 (وقت الطرد الدقيقة الـ55)

تدخل عنيف من قبل الهولندي ماتياس دي ليخت على باتريك شيك مهاجم منتخب التشيك. في البداية، منح الحكم بطاقة صفراء للمدافع الهولندي، ولكنه تراجع عن قراره بعد مراجعة الفار وطرد الدولي الهولندي ببطاقة حمراء مباشرة.

RED CARD! Matthijs de Ligt has been sent off for only the second time in his career after VAR intervines to give the Dutch defender a red card for handball. #beINEURO2020 #EURO2020 #NEDCZE Watch Now – https://t.co/RRmQgctETJ pic.twitter.com/40r5WqbV3F — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 27, 2021

9-التشيكي ياروسلاف بولاك: يورو 1976 (وقت الطرد الدقيقة الـ53)

طرد بسبب تدخل قاس في مباراة تشيكوسلوفاكيا وهولندا.

Ve věku 72 let zemřel bývalý československý reprezentant, mistr Evropy z roku 1976 a bronzový medailista ze šampionátu 1980 Jaroslav Pollák. Česká reprezentace vyjadřuje rodině upřímnou soustrast. pic.twitter.com/LTUpUCEsN3 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 26, 2020

8-السويسري يوهان فوغل: يورو 2004 (وقت الطرد الدقيقة الـ50)

يعاني يوهان فوغل من كونه أول لاعب طرد في بطولة أمم أوروبا 2004. إذ حصل فوغل على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بين المنتخب الكرواتي ونظيره السويسري قبل أن يدعي السقوط داخل منطقة الجزاء ويحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويطرده الحكم.

Johann Vogel

Switzerland EURO 1996 and 2004 pic.twitter.com/z7rarNsttE — Stickerpedia (@Stickerpedia1) March 8, 2020

7-الروسي سيرغي أوفتشينيكوف: يورو 2004 (وقت الطرد الدقيقة الـ45)

الطرد الثاني في "يورو 2004" حدث بعد 3 أيام في مباراة دور المجموعات بين البرتغال وروسيا. وطرد -في الدقيقة 45- الحارس الروسي أوفتشينيكوف بسبب لمس الكرة خارج منطقة الجزاء.

Sergei Ovchinnikov

Rusija EURO 2004 pic.twitter.com/o3Ns4qeDDx — Stickerpedia (@Stickerpedia1) November 10, 2019

6-اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس: يورو 2012 (وقت الطرد الدقيقة 44)

أول بطاقة حمراء في المباراة الافتتاحية بين اليونان وبولندا في نسخة 2012 من البطولة التي استضافتها بولندا وأوكرانيا بشكل مشترك.

Arsenal Complete Signing of Sokratis Papastathopulous – https://t.co/iBH14KypEf pic.twitter.com/2qVUFB3zqH — LastWordOnSports Inc (@lastwordonsport) July 2, 2018

5- لوريك كانا: يورو 2016 (وقت الطرد الدقيقة الـ36)

طرد كانا بعد حصوله على إنذار للمرة الثانية في المباراة بين إيطاليا وألبانيا بسبب لمسة يد.

Kick it? No.

Head it? No.

Handle it? Yes. Lorik Cana picks up the first red card of #EURO2016. pic.twitter.com/naqcGqkoh6 — Lovell Soccer (@lovellsoccer) June 11, 2016

4-الإيطالي جيانلوكا زامبروتا: يورو 2000 (وقت الطرد الدقيقة الـ34)

حصل الظهير الإيطالي على بطاقة صفراء في الدقيقة 14 من المباراة بعد التحام متهور مع الهولندي بودوين زيندن، قبل أن يرتكب خطأ آخر في الدقيقة 20 مما جعله يغادر الملعب بالبطاقة الحمراء.

1) La difficile primavera-estate 2000 di Gianluca Zambrotta, non ancora pienamente trasformato in terzino: espulso in 34 minuti per due falli su Zenden, espulso 40 giorni prima nella fatale Perugia-Juventus per due falli in 7 minuti. pic.twitter.com/KozoDZVQJ4 — Giuseppe Pastore (@gippu1) June 29, 2020

3-التركي ألباي أوزالان: يورو 2000 (وقت الطرد الدقيقة الـ29)

ربما لن يرغب ألباي أوزالان في تذكر هذه المباراة لأن البطاقة الحمراء ساهمت في فوز البرتغال على تركيا.

Hakem Kim Milton Nielsen ve Alpay Özalan. EURO 2000. pic.twitter.com/Lxz64WZEcg — mackolik (@mackolik) June 1, 2016

2-الإيطالي لويجي أبوليني يورو: 1996 (وقت الطرد الدقيقة 28)

كان أول لاعب يطرد في بطولة أمم أوروبا 1996.

افتتح بافل نيدفيد التسجيل لجمهورية التشيك قبل أن يتعادل إنريكو كييزا لإيطاليا بعد فترة وجيزة. ترك الطرد إيطاليا في مأزق واستغلت جمهورية التشيك ذلك حيث سجل راديك بيغبل هدف الفوز في الدقيقة 35.

1-الفرنسي إيريك أبيدال: يورو 2008 (وقت الطرد الدقيقة 24)

كان طرد إيريك أبيدال الأسرع في البطولات الأوروبية على الإطلاق وحدث ذلك بمواجهة فرنسا وإيطاليا في يورو 2008.

It's Eric Abidal, in the 24th minute against Italy in 2008. France went on to lose that game 2-0, crashing out of the group stage. A tournament to forget for Les Blues https://t.co/otoTGV7XTU pic.twitter.com/S2mvbzaJXA — World Class FC (@WorldClassXI) June 8, 2021

ارتكب أبيدال خطأ قاسيا على لوكا توني داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 24 من مباراة دور المجموعات، واحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب "الآتزوري" سجل منها أندريا بيرلو الهدف الأول، قبل أن يضيف دانييلي دي روسي الهدف الثاني لإيطاليا في منتصف الشوط الثاني.