أسرع حالات الطرد في تاريخ كأس أمم أوروبا

شكلت البطاقات الحمراء منعطفات مهمة حسمت نتائج مباريات في كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بداية من أول بطاقة تلقاها الإنجليزي آلان موليري عام 1968 إلى آخر لاعب طرد، وهو السويسري ريمو فريولر في "يورو 2020".

وليس فقط الطرد بحد ذاته هو من يلعب دورا حاسما، بل أيضا توقيته والدقائق التي يلعبها أي فريق منقوصا أو بـ10 لاعبين.

وتاليا، قائمة أسرع بطاقات حمراء في بطولة أمم أوروبا:

10-الهولندي ماتياس دي ليخت: يورو 2020 (وقت الطرد الدقيقة الـ55)

تدخل عنيف من قبل الهولندي ماتياس دي ليخت على باتريك شيك مهاجم منتخب التشيك. في البداية، منح الحكم بطاقة صفراء للمدافع الهولندي، ولكنه تراجع عن قراره بعد مراجعة الفار وطرد الدولي الهولندي ببطاقة حمراء مباشرة.

Matthijs de Ligt has been sent off for only the second time in his career after VAR intervines to give the Dutch defender a red card for handball. #beINEURO2020 #EURO2020 #NEDCZE

9-التشيكي ياروسلاف بولاك: يورو 1976 (وقت الطرد الدقيقة الـ53)

طرد بسبب تدخل قاس في مباراة تشيكوسلوفاكيا وهولندا.

8-السويسري يوهان فوغل: يورو 2004 (وقت الطرد الدقيقة الـ50)

يعاني يوهان فوغل من كونه أول لاعب طرد في بطولة أمم أوروبا 2004. إذ حصل فوغل على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بين المنتخب الكرواتي ونظيره السويسري قبل أن يدعي السقوط داخل منطقة الجزاء ويحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويطرده الحكم.

7-الروسي سيرغي أوفتشينيكوف: يورو 2004 (وقت الطرد الدقيقة الـ45)

الطرد الثاني في "يورو 2004" حدث بعد 3 أيام في مباراة دور المجموعات بين البرتغال وروسيا. وطرد -في الدقيقة 45- الحارس الروسي أوفتشينيكوف بسبب لمس الكرة خارج منطقة الجزاء.

6-اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس: يورو 2012 (وقت الطرد الدقيقة 44)

أول بطاقة حمراء في المباراة الافتتاحية بين اليونان وبولندا في نسخة 2012 من البطولة التي استضافتها بولندا وأوكرانيا بشكل مشترك.

5- لوريك كانا: يورو 2016 (وقت الطرد الدقيقة الـ36)

طرد كانا بعد حصوله على إنذار للمرة الثانية في المباراة بين إيطاليا وألبانيا بسبب لمسة يد.

Kick it? No.

Head it? No.

Handle it? Yes.

Lorik Cana picks up the first red card of #EURO2016. pic.twitter.com/naqcGqkoh6

