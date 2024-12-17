فينيسيوس ينجو من فخ خسارة جائزة الأفضل لصالح رودري على غرار الكرة الذهبية

أنقذت أصوات المشجعين وقادة الفرق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من خسارة جائزة أفضل لاعب في العالم، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لصالح الإسباني رودري، كما حدث في الكرة الذهبية مؤخرا.

وتوج فينيسيوس (24 عاما) بجائزة الأفضل خلال حفل "ذا بيست" لعام 2024، الذي أقيم اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، وهي الجائزة الفردية العالمية التي يفوز بها النجم البرازيلي.

ورصدت صحيفة (ماركا) الإسبانية الأصوات التي حصل عليها المرشحون، والتي تظهر أن فينيسيوس كاد أن يخسر جائزة الفيفا أيضا كما خسر الكرة الذهبية، لولا أن تصويت قادة الفرق والمشجعين له بكثافة حسم الصراع لصالحه بفارق ليس كبيرا، حيث حصل النجم البرازيلي على 48 نقطة مقابل 43 لرودري، وجاء بعدهما الإنجليزي جود بيلينغهام بـ37 نقطة، وتفوق أيضا على رودري في أصوات الجماهير بـ460887 نقطة.

وفيما يلي نقاط الأصوات التي حصل عليها كل من فينيسيوس ورودري بالتفصيل:

فينيسيوس: المدربون 438 – قادة الفرق 617 – الإعلاميون والصحفيون 538 – المشجعون 1147276 – المجموع 48 نقطة.

رودري: المدربون 461 – قادة الفرق 373 – الإعلاميون والصحفيون 543 – المشجعون 264835 – المجموع 43 نقطة.

وحقق فينيسيوس الجائزة لأول مرة في مسيرته، بعدما سجل 24 هدفا في 39 مباراة بكل المسابقات، ليساعد فريقه على الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، كما سجل أيضا في نهائي دوري الأبطال أمام بروسيا دورتموند.