صلاح يتفوق على رونالدو وينافس ميسي
13/12/2024
موسم 2017-2018، انضم النجم المصري محمد صلاح إلى نادي ليفربول الإنجليزي ومنذ ذلك الوقت انقلب وضع ليفربول وفاز بألقاب كثيرة بينها البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا، وفرض نفسه منافسا جديا للأسطورتين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
وتشير الأرقام إلى أن قائد منتخب مصر تفوق على "الدون" بعدد المساهمات التهديفية منذ انضمامه إلى "الليفر"، في حين لا يقترب من أرقام "البولغا".
أرقام صلاح مقارنة بأرقام ميسي ورونالدو منذ موسم 2017-2018:
- صلاح (328 مساهمة تهديفية): سجل 227 هدفا وقدم 101 تمريرة حاسمة في 371 مباراة.
- رونالدو (299 مساهمة تهديفية): سجل 246 هدفا وقدم 53 تمريرة حاسمة في 315 مباراة.
- ميسي (367 مساهمة تهديفية): سجل 231 هدفا وقدم 136 تمريرة حاسمة في 309 مباريات.
المصدر : وكالات