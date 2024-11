شهدت المباراة هدفا غريبا.. إنتر ميامي بقيادة ميسي يخسر بالدوري الأميركي

تلقى إنتر ميامي هزيمة مفاجئة أمام أتلانتا يونايتد 1-2 فجر اليوم الأحد على ملعب "مرسيدس بنز" في المباراة الثانية من التصفيات الإقصائية بكأس الدوري الأميركي لكرة القدم.

وتقدم إنتر ميامي بهدف غريب حمل توقيع هيكتور مارتينيز في الدقيقة الـ40 لكن ديريك ويليامز أدرك التعادل لأتلانتا في الدقيقة الـ58.

