بالفيديو.. جماهير ريال مدريد ساخطة على مبابي ومشجع يحرق قميصه

تعهد أحد مشجعي ريال مدريد بالتوقف عن دعم كيليان مبابي حيث نشر مقطع فيديو لقميص الفرنسي وهو يحترق احتجاجا على أدائه الهزيل خلال خسارة النادي الملكي بهدفين نظيفين أمام ليفربول بدوري الأبطال الأربعاء.

ولم ينجح المهاجم الفرنسي حتى الآن في إثارة إعجاب العديد من أنصار النادي الملكي الذين باتوا يعتقدون أكثر من أي وقت مضى أن صفقة ضم اللاعب كانت فاشلة.

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واشتدت معاناته ليلة الأربعاء عندما نفذ ركلة جزاء حاسمة تصدى لها حارس مرمى ليفربول كاويمين كيليهر.

وجاءت ركلة الجزاء الضائعة عندما كان ريال مدريد متأخرا في النتيجة 0-1.

بعد نهاية المباراة، أعلن أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أنه قد سئم من أداء مبابي، وقام بتحميل مقطع فيديو لقميص مبابي رقم 9 وهو يحترق.

وكتب "لقد انتهى دعمي لكيليان مبابي وآمالي المعلقة عليه. سأفترض أن أي شخص يدعمه لديه معدل ذكاء ذبابة منزلية".

American Real Madrid fan burning a shirt. Top tier woke nonsense https://t.co/PkHtf36NMj — Luke (@LK__1998) November 28, 2024

بدوره، انتقد نجم ريال مدريد وليفربول السابق ستيف ماكمانامان الدولي الفرنسي أيضا.

وقال في تصريح لقناة "تي إن تي سبورت" "لقد احتاجوا إلى مبابي الليلة وقد أجاد الخداع. ستكون صحافة مدريد قاسية لأنه لم يقدم أداءً جيدًا مرة أخرى عندما كانوا بحاجة إليه".

وأضاف "يمر ريال مدريد بمرحلة صعبة واللاعبون الكبار لا يؤدون بشكل جيد. كل هذا العبء حول مبابي يزيد من ذلك هذا العام".

في المقابل ووسط الانتقادات الموجهة إلى مبابي، انبرى جود بيلينغهام للدفاع عن زميله في الفريق.

وقال: "كيليان لاعب رائع لكن الضغط هائل. ركلة الجزاء ليست سبب خسارتنا للمباراة. يمكن لكيليان أن يرفع رأسه عاليا وأنا أعلم بالتأكيد أنه سيقدم المزيد من اللحظات الكبيرة لهذا النادي".

وسجل مبابي 7 أهداف في 12 مباراة بالدوري الإسباني حتى الآن هذا الموسم.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني، بفارق 4 نقاط خلف برشلونة ولديه مباراة مؤجلة.

وفي دوري أبطال أوروبا، يحتلون المركز الـ24 في جدول الدوري، وهو المركز الأخير المؤهل لمرحلة التصفيات.