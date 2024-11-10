ميسي سجل هدفا.. خسارة مفاجئة تقصي إنتر ميامي من الدوري الأميركي
ودع فريق إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منافسات الدور الفاصل لدوري كرة القدم الأميركي للمحترفين بخسارته المفاجئة في الدور الأول أمام أتالانتا يونايتد 2-3 فجر اليوم الأحد.
وتقدم إنتر ميامي بهدف عن طريق ماتياس روخاس من متابعة لتسديدة ميسي التي أنقذها الحارس.
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وبعد دقيقتين فقط سجل السنغالي جمال تياري هدف التعادل لأتالانتا، ثم أحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الـ21 مستغلا تمريرة أليكسي ميرانشوك.
وألغى الحكم هدفا لإنتر ميامي سجله دييغو غوميز بداعي التسلل.
ونجح ميسي في تسجيل هدف التعادل لإنتر ميامي في منتصف الشوط الثاني، لكن البولندي بارتوس سيليس تكفل بتسجيل هدف الفوز لأتالانتا.
ويلتقي أتالانتا في المربع الذهبي للقسم الشرقي مع أورلاندو سيتي.
Matias Rojas gives Miami the lead on the rebound. 1-0.
📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/UYUuA4Jrt8 // Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/8M8AgxWnIq
— Major League Soccer (@MLS) November 10, 2024
Wow. Atlanta respond IMMEDIATELY. 1-1.
📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/UYUuA4Jrt8 // Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/ffOonXW9Cr
— Major League Soccer (@MLS) November 10, 2024
ATLANTA AGAIN. THIARE AGAIN. THEY HAVE THE LEAD.@ATLUTD // Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/YdpsKGufeg
— Major League Soccer (@MLS) November 10, 2024
Brad Guzan. Just wow.@ATLUTD // Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/RAbkywxHZa
— Major League Soccer (@MLS) November 10, 2024
Another game, another assist for Amador. ATLANTA LEAD!@ATLUTD // Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/9oI18VqPsR
— Major League Soccer (@MLS) November 10, 2024