سبب غياب زياش عن قائمة المغرب في تصفيات أمم أفريقيا 2025

اختار مدرب المغرب وليد الركراكي 25 لاعبا لتشكيلة المنتخب للمباراتين المقررتين أمام أفريقيا الوسطى ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 المقررة في المغرب.

ويلتقي المغرب مع منتخب أفريقيا الوسطى يومي 12 و15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات.

وبغض النظر عن نتائجه في التصفيات، يتأهل المغرب إلى النهائيات المقررة بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026 باعتباره ممثل الدولة المستضيفة.

وكان لافتا غياب النجم حكيم زياش لاعب غلطة سراي التركي عن القائمة، وأرجع الركراكي سبب غياب نجم تشلسي السابق إلى عدم جاهزيته البدنية، وفق تعبيره.

وتابع "لا يزال اللاعب يعاني من تداعيات إصابة سابقة ولم يتمكن من استعادة لياقته الكاملة"، مشيرا إلى أهمية أن يكون اللاعبون في أفضل حالة بدنية للمشاركة في المباريات المهمة، مما جعل قرار عدم استدعاء زياش أمرًا ضروريا في هذه المرحلة، وفق قوله.

وضمت القائمة التي اختارها الركراكي ونشرها الاتحاد المغربي عبر موقعه على الإنترنت اليوم الجمعة كلا من: