إنهاء عقد فيرغسون المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد بسبب التقشف

أنهت شركة إينيوس، أحد ملاك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عقد المدرب التاريخي السير أليكس فيرغسون كسفير عالمي للنادي، وذلك في إجراء لخفض التكاليف، بحسب ما كشف موقع "ذي أثلتيك" الثلاثاء.

ووقع فيرغسون اتفاقا مع يونايتد في 2013، ليكون سفيرا للنادي مقابل 2.16 مليون جنيه إسترليني (2.82 مليون دولار) سنويا، وهو منصب شرفي لبعض أساطير النادي العريق.

وقال مصدر في الفريق إن الانفصال كان وديا. وأضاف أنه كان واحدا من عدد من المسؤوليات المستمرة منذ فترة طويلة، وتخلى عنها فيرغسون (82 عاما)، الذي كان دائما موضع ترحيب في أولد ترافورد.

وشهدت إدارة مانشستر يونايتد تقليصا في الوظائف على نطاق واسع كجزء من تدابير التقشف، وخفض التكاليف في النادي الذي يتكبد خسائر منذ فترة.

وقاد فيرغسون، الذي سيتنحى عن مهامه كسفير للنادي في نهاية الموسم، يونايتد إلى 38 لقبا، بينها 13 للدوري الإنجليزي الممتاز ولقبان في دوري أبطال أوروبا قبل أن يعتزل التدريب في 2013.

ويحتل يونايتد حاليا المركز الـ14 بالدوري بعد احتلاله المركز الثامن في أسوأ مركز له على الإطلاق في الدوري الممتاز الموسم الماضي رغم إنفاق ما يزيد قليلا على 200 مليون جنيه إسترليني على التعاقد مع اللاعبين خلال فترة الانتقالات.

وأنفق النادي نحو 600 مليون جنيه إسترليني على لاعبين جدد منذ أن تولى الهولندي إريك تن هاغ مسؤولية تدريب الفريق قبل موسم 2022-2023.

ولم يتضح بعد إذا ما كان تقليص النفقات سيؤثر على سفراء يونايتد الآخرين بما في ذلك اللاعبون السابقون آندي كول وبارك جي-سونغ ودوايت يورك ودينيس إروين وبريان روبسون.