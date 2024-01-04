10 مواهب بكأس أمم أفريقيا تحت رادار أندية البريميرليغ

ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر انطلاق بطولة أمم أفريقيا المقررة في ساحل العاج للاستمتاع بالمهارات والأهداف الجميلة لكنها تمثل فرصة أيضا للأندية الأوروبية لاستكشاف اللاعبين والمواهب الكروية لتعزز بهم صفوفها.

ويلقي تقرير لموقع "غيف مي سبورت" نظرة على 10 لاعبين يجدر أن تستكشفهم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

1- كريم كوناتي

صنع مهاجم ساحل العاج اسما لنفسه في أوروبا، حيث سجل 4 مرات في أول 4 مباريات لسالزبورغ النمساوي هذا الموسم.

وبالنظر إلى خبرة الدوري النمساوي في تطوير مهاجمين ذوي جودة عالية، مثل إيرلينغ هالاند وراسموس هوغلوند، فرؤية كوناتي في الدوري الإنجليزي الممتاز واردة جدا.

2- يوسف النصيري

لا يزال بإمكان مهاجم إشبيلية المغربي يوسف النصيري أن يثبت أنه اختيار مفيد للأندية في البريميرليغ نظرا لغزارة أهدافه، حيث قيل إن وست هام يونايتد كان حريصا على ضم اللاعب المغربي الدولي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونظرا لمخاوف إصابة ميخائيل أنطونيو في المواسم الأخيرة، قد يفكر الهامرز في أن تكون خطوة ضم النصيري حكيمة.

3- أمين غويري

خاض غويري (23 عاما) عدة مباريات دولية مع المنتخب الجزائري، بينما تألق أيضا مع فريق ستاد رين في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

ونظرا لكونه مهاجما قادرا على اللعب في أي مكان عبر الخط الأمامي، لا يزال لديه الكثير من الإمكانات لتحقيقها. لكن استبعاده في آخر لحظة من طرف المنتخب الجزائري بداعي الإصابة قد يفوت عليه فرصة ثمينة للظهور.

4- سيرهو غيراسي

بدأ الغاني غيراسي نجم شتوتغارت الموسم بشكل جيد، حيث سجل 9 أهداف في أول 5 مباريات في الدوري الألماني، قبل أن يسجل إجمالي 17 هدفًا في جميع المسابقات في أول 12 مباراة له.

لقد جذب غيراسي انتباه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالفعل، إذ ذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن مانشستر يونايتد أبدى اهتماما باللاعب.

5- بلال الخنوس

يأمل اللاعب المغربي في استغلال البطولة للفت الانتباه بعد موسم مثير للإعجاب مع جينك.

وأشارت التقارير الواردة من إيطاليا إلى أن ليفربول وأندية كبرى أخرى في جميع أنحاء أوروبا تتطلع إلى ضم الخنوس، وقد تصل قيمة عقده إلى 18 مليون جنيه إسترليني.

6- أوديلون كوسونو

لعب قلب الدفاع أوديلون كوسونو (22 عاما) دورا رئيسيا في نجاح باير ليفركوزن هذا الموسم.

وحقق تقييما مثيرا للإعجاب بلغ 6.94 على موقع "هو سكورد".

ومن المقرر أن يلعب كوسونو دورا رئيسيا مع بلاده ساحل العاج في كأس أمم أفريقيا.

7- عثمان بخاري

هزّ اللاعب الغاني الدولي الشباك بانتظام مع ريد ستار هذا الموسم، إذ سجل 5 أهداف في الدوري الصربي الممتاز، بينما سجل أيضا هدفين في دوري أبطال أوروبا.

ومن الواضح أن الانتقال من ريد ستار إلى الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون بمثابة خطوة هائلة للأمام.

8- لامين كامارا

على الرغم من كون لامين كامارا لا يزال مراهقا (19 عاما)، فإن لاعب خط الوسط يبدو كأنه قد يكون النجم الصاعد القادم لمنتخب السنغال.

يلعب حاليا مع فريق "إف سي ميتز" في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وبعد أن تم تصنيفه بالفعل ضمن أكثر اللاعبين السنغاليين موهبة على الإطلاق، من المتوقع أن ينتقل كامارا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في المستقبل.

9- رافائيل أونيديكا

يلعب أونييديكا في أغلب الأحيان لاعبا أساسيا في خط الوسط الثلاثي، بينما يتمتع أيضا بخبرة في قلب الدفاع.

يلعب بشكل منتظم مع كلوب بروج في الدوري البلجيكي للمحترفين، وإذا كان قادرا على التألق مع نيجيريا، فسيكون ضمن أهداف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

10- فيكتور بونيفاس

النيجيري فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن هو اللاعب الوحيد الذي ستحرص معظم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على اكتشافه خلال البطولة.

مثل زميله كوسونو، لعب بونيفاس دورا حاسما في تألق باير ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو، حيث سجل المهاجم 8 أهداف في أول 13 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم.