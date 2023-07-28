أغلى 10 صفقات في الانتقالات الصيفية الحالية

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية في كرة القدم إبرام عديد من الأندية صفقات قوية، رغم بقاء أكثر من شهر على انتهاء "الميركاتو"، وسط توقعات بمزيد من الانتقالات المهمة في الأيام المقبلة.

وأظهرت الصفقات التي تم إبرامها حتى الآن مدى القوة المالية للأندية الإنجليزية، التي أتمت 7 من بين أغلى 10 تعاقدات، في حين كان من اللافت وجود صفقتين لفريق الهلال السعودي.

في هذه السطور، نستعرض أغلى 10 صفقات في الميركاتو الحالي:

روبن نيفيز (55 مليون يورو)

كان اسم اللاعب البرتغالي على رادار برشلونة حتى قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكن الهلال السعودي كان أكثر حسما وضم اللاعب إلى صفوفه بعدما دفع 55 مليون يورو لنادي ولفرهامبتون الإنجليزي.

مالكوم (60 مليون يورو)

كان الهلال حاضرا بصفقة قوية أخرى، حينما تعاقد أول أمس الأربعاء، مع الجناح البرازيلي مالكوم (26 عاما) من زينيت سان بطرسبورغ الروسي مقابل 60 مليون يورو، معززا صفوفه بلاعب سريع وهداف، دافع سابقا عن ألوان برشلونة.

🎬 راقـص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبـا 💙#الهلال pic.twitter.com/eo8hzXlQfJ — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 26, 2023

مانويل أوغارتي (60 مليون يورو)

أعلن باريس سان جيرمان في 7 يوليو/تموز الجاري تعاقده مع لاعب خط الوسط الأوروغواياني أوغارتي القادم من سبورتنغ لشبونة بقيمة 60 مليون يورو، وحينها كان أوغارتي ثالث صفقات باريس الصيفية، لكنه ما زال أغلاها في "الميركاتو" الحالي.

🆕✍️ يسر باريس سان جيرمان أن يرحب بمانويل أوغارتي ضمن فريقه الأول لموسم 2023-2024. لاعب خط الوسط الأوروغواياني، الذي سيحمل القميص رقم 4، يرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2028.#WelcomeUgarte 🔴🔵 pic.twitter.com/myHIKQAXKR — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 7, 2023

كريستوفر نكونكو (60 مليون يورو)

انتقل المهاجم الفرنسي من لايبزيغ إلى تشلسي يوم 20 يونيو/حزيران الماضي، بعدما دفع النادي الإنجليزي لنظيره الألماني 60 مليون يورو، وسيرتبط اللاعب بعقد مع "البلوز" لمدة 6 مواسم.

ساندرو تونالي (64 مليون يورو)

استغل نيوكاسل يونايتد حاجة ميلان للأموال وأغراه بمبلغ مالي كبير من أجل التخلي عن خدمات تونالي وهو ما حدث في 3 يوليو/تموز الجاري مقابل 64 مليون يورو، ومنذ ذلك اليوم أصبح تونالي صاحب أغلى صفقة انتقال في التاريخ للاعب إيطالي.

🗣 "It will be an intense and amazing season." Sandro Tonali speaks to NUFC TV for the first time since completing his move from AC Milan. pic.twitter.com/oIuHsQGl0M — Newcastle United FC (@NUFC) July 7, 2023

ماسون مونت (64.2 مليون يورو)

أصبح مونت لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد في 5 يوليو/تموز الجاري بعدما دفعت إدارة "الشياطين الحمر" مبلغ 64.2 مليون يورو لنظيرتها في تشلسي، وربطت اللاعب بعقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2028 مع خيار التمديد لموسم آخر.

طلبتم صفقة؟ طلباتكم أوامر ✅ ماسون ماونت مانشستراوي 🔴 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) July 5, 2023

دومينيك سوبوسلاي (70 مليون يورو)

في 2 يوليو/تموز الجاري، أتم ليفربول الصفقة الصيفية الثانية له بضم المجري سوبوسلاي من لايبزيغ مقابل 70 مليون يورو، ووقّع معه عقدا طويل الأمد يمتد حتى صيف عام 2028.

يُسعدنا الإعلان عن إتمام التعاقد مع دومينيك سوبوسلاي قادمًا من نادي لايبزيج وفي انتظار تصريح العمل ✍️🔴 pic.twitter.com/RCG5Ilmemq — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 2, 2023

كاي هافيرتز (75 مليون يورو)

في إطار خطة تشلسي لبيع أكبر عدد ممكن من اللاعبين، طال الأمر الألماني هافيرتز الذي رحل إلى أرسنال يوم 28 يونيو/حزيران الماضي، في صفقة بلغت 75 مليون يورو، وذلك بعد 3 مواسم مع "البلوز" قادهم خلالها للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لنسخة 2020-2021 بإحرازه الهدف الوحيد في نهائي تلك النسخة بمرمى مانشستر سيتي.

We keep moving forward.​ Kai Havertz is a Gunner ❤️ pic.twitter.com/76j5BStw9e — Arsenal (@Arsenal) June 28, 2023

جودي بيلينغهام (103 ملايين يورو)

حسم ريال مدريد صفقة بيلينغهام يوم 14 يونيو/حزيران الماضي مقابل 103 ملايين يورو دفعها لبوروسيا دورتموند، ليدخل قائمة أغلى اللاعبين في تاريخ النادي الملكي.

ديكلان رايس (116.6 مليون يورو)

كان الصراع على ضم نجم وست هام محتدما بين مانشستر سيتي وأرسنال حتى قرر بطل الدوري الإنجليزي الانسحاب ممهدا الطريق لوصيفه من أجل الحصول على توقيعه يوم 15 يوليو/تموز الجاري، في صفقة بلغت 116.6 مليون يورو، وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) المتخصص في بيانات اللاعبين ليكون صاحب الصفقة الأغلى في "الميركاتو" الحالي حتى الآن.