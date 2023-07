أغلى 10 صفقات في الانتقالات الصيفية الحالية

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية في كرة القدم إبرام عديد من الأندية صفقات قوية، رغم بقاء أكثر من شهر على انتهاء "الميركاتو"، وسط توقعات بمزيد من الانتقالات المهمة في الأيام المقبلة.

وأظهرت الصفقات التي تم إبرامها حتى الآن مدى القوة المالية للأندية الإنجليزية، التي أتمت 7 من بين أغلى 10 تعاقدات، في حين كان من اللافت وجود صفقتين لفريق الهلال السعودي.

في هذه السطور، نستعرض أغلى 10 صفقات في الميركاتو الحالي:

كان اسم اللاعب البرتغالي على رادار برشلونة حتى قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكن الهلال السعودي كان أكثر حسما وضم اللاعب إلى صفوفه بعدما دفع 55 مليون يورو لنادي ولفرهامبتون الإنجليزي.

كان الهلال حاضرا بصفقة قوية أخرى، حينما تعاقد أول أمس الأربعاء، مع الجناح البرازيلي مالكوم (26 عاما) من زينيت سان بطرسبورغ الروسي مقابل 60 مليون يورو، معززا صفوفه بلاعب سريع وهداف، دافع سابقا عن ألوان برشلونة.

أعلن باريس سان جيرمان في 7 يوليو/تموز الجاري تعاقده مع لاعب خط الوسط الأوروغواياني أوغارتي القادم من سبورتنغ لشبونة بقيمة 60 مليون يورو، وحينها كان أوغارتي ثالث صفقات باريس الصيفية، لكنه ما زال أغلاها في "الميركاتو" الحالي.

انتقل المهاجم الفرنسي من لايبزيغ إلى تشلسي يوم 20 يونيو/حزيران الماضي، بعدما دفع النادي الإنجليزي لنظيره الألماني 60 مليون يورو، وسيرتبط اللاعب بعقد مع "البلوز" لمدة 6 مواسم.

استغل نيوكاسل يونايتد حاجة ميلان للأموال وأغراه بمبلغ مالي كبير من أجل التخلي عن خدمات تونالي وهو ما حدث في 3 يوليو/تموز الجاري مقابل 64 مليون يورو، ومنذ ذلك اليوم أصبح تونالي صاحب أغلى صفقة انتقال في التاريخ للاعب إيطالي.

🗣 "It will be an intense and amazing season."

Sandro Tonali speaks to NUFC TV for the first time since completing his move from AC Milan. pic.twitter.com/oIuHsQGl0M

— Newcastle United FC (@NUFC) July 7, 2023