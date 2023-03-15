شاهد- تلاوة لاعب مانشستر يونايتد القرآن تخطف الأنظار عبر المنصات

حظي مقطع مصور لناشئ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أمير إبراهيموف -الذي ينحدر من داغستان- يتلو فيه القرآن الكريم؛ برواج واسع على المنصات، حيث لفت الأنظار بصوته المميز وقراءته الصحيحة.

وشارك أخوه إبراهيم الذي يحترف الفنون القتالية المختلطة، المقطع عبر حسابه على إنستغرام، حيث ظهر أمير يقرأ آيات من سورة الفرقان في مكان عام، وعلق أخوه: "ما شاء الله تبارك الله".

وحظي المقطع برواج واسع، وحقق منشور أخيه أكثر من 10 آلاف إعجاب، وأشاد الكثيرون بصوته وتلاوته، فيما نقلته العديد من الصفحات والمواقع المقربة من مانشستر يونايتد.

ويلعب أمير في أكاديمية مانشستر يونايتد ويحظى باهتمام كبير، حيث تألق في العديد من المباريات ويشارك مع العديد من الفرق في الأكاديمية، كما تألق خلال الفترة الماضية وأصبح معروفا للكثيرين.

ويحمل أمير الجنسية الروسية كما يلعب في صفوف منتخب إنجلترا، وقد ولد في داغستان عام 2008، وانضم إلى مانشستر يونايتد رفقة أخيه غازي الذي يلعب في فريق تحت 12 عاما.

وأشاد رواد المنصات بأمير وتلاوته الصحيحة للقرآن، بالرغم من أن العربية ليست لغته الأم، كما تمنى له الكثيرون التوفيق والوصول للفريق الأول في أسرع وقت.