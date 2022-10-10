خطوة بخطوة- كيف تتعلم الاستثمار في العملات المشفرة؟.. ابدأ بالمصطلحات

هل تفكر في تعلم تداول العملات الرقمية المشفرة من الصفر لكنك لا تعرف أين أو كيف تبدأ؟ سنحاول من خلال صفحة "ريادة" تقديم مجموعة من التقارير تشرح لك كيف يمكن أن تبدأ بفهم العملات الرقمية.

بدأت العملات الرقمية في توليد الكثير من الاهتمام كاستثمار بديل. وجزء كبير من هذا يرجع إلى العناوين الرئيسية الناتجة عن القفزات الضخمة في قيمة بيتكوين. وبدأ سعر بيتكوين في عام 2017 بقيمة تبلغ حوالي ألف دولار، وارتفع إلى أكثر من 19 ألف دولار بحلول ديسمبر/كانون الأول من نفس العام. ووصل في 2021 إلى أعلى مستوى تاريخي له عند مستويات 68 ألف دولار أميركي في نوفمبر/تشرين الثاني، وبدأ بالتراجع بعدها في 2022 ووصل إلى ما يقرب من 19 ألف دولار وقت تحديث هذا المقال.

واكتسبت مساحة الأصول الجديدة المزيد من المصداقية عندما تم إدراج منصات أميركية عالمية مثل "كوين بيس" (CoinBase) في بورصة "ناسداك"(NASDAQ) كما سمحت عدة بورصات دولية بتداول العملات الرقمية عبر العقود الآجلة على عملة البيتكوين.

وهناك الكثير لتتعلمه إذا كنت ترغب في الاستثمار في هذه الأصول الرقمية، ولكن أولا يجب أن تدرك تماما أنها تصنف كاستثمارات عالية المخاطر، إذ من الممكن بسهولة خسارة مبالغ طائلة في لحظات إذا لم تكن تدرك ما تفعله ولم يكن لديك الدراية الكافية بآلية التدوال.

وبداية طريق التعلم هو أن تدرك أهم المصطلحات المتداولة في هذا المجال. وقد نشر موقع "فوربس" (Forbes) الأميركي الخاص بشؤون المال والأعمال؛ تقريرا للكاتبين مارك هوسن وفارن باول ذكرا فيه جزءا من أهم هذه المصطلحات:

"سوق الثور" (bull market) ويعني "السوق الصاعد": ويشير إلى سوق تتحرك فيها أسعار العملات المشفرة عموما صعودا لفترة زمنية معينة.

"سوق الدب" (bear market) ويعني "السوق الهابط": يشير إلى السوق التي تكون فيها أسعار العملات المشفرة عموما في اتجاه هبوطي.

"العملة البديلة" (Altcoin): أي عملة مشفرة بخلاف البيتكوين.

"إيه تي إتش" (ATH): يمثل أعلى مستوى سعر وصلت إليه العملة المشفرة.

"إيه تي إل" (ATL): يعني أدنى مستوى سعر وصلت إليه العملة المشفرة.

"إل إيه إم بي" أو "لامبو" (LAMBO): وهو المصطلح المستخدم اختصار لكلمة لامبور غيني، مؤشرا على السرعة التي يتوقعها المرء أن يصبح ثريا، نظرا لظروف السوق الحالية. وغالبا ما يُستخدم أيضا للإشارة إلى العكس؛ وهو أن شخصا ما يخسر الكثير من المال أثناء فترات الركود.

"الحوت" (Whale): مصطلح يستخدم لوصف المستثمرين أو التجار الأثرياء للغاية الذين لديهم أموال كافية للتلاعب بالسوق.

"سحب البساط" أو "راغ بول" (Rugpull): وتشير إلى إستراتيجية عملة مشفرة وهمية، حيث يتخلى مطورو التشفير عن المشروع ويهربون بأموال المستثمرين.

"المراجحة" (Arbitraj): ويشير إلى الشراء من بورصة ثم البيع لبورصة أخرى إذا كان الهامش بينهما مربحا، حيث تتداول البورصات المتعددة العملة المشفرة نفسها على أي رابط، ويمكنهم القيام بذلك بأسعار مختلفة.

"إلى القمر" (To the Moon): يستخدم المستثمرون هذا المصطلح أو يرسلون رمزا تعبيريا صاروخيا عندما يعتقدون أن العملة المشفرة ستشهد طفرة.

"التعدين" (Mining difficulty): أحد المفاهيم الأولى التي تتبادر إلى الذهن عند ذكر مصطلحات البيتكوين هو التعدين، وهو عملية إنشاء عملات رقمية جديدة عن طريق حل المشكلات الرياضية المعقدة التي يتم التحقق منها بعد ذلك وإضافتها إلى شبكة قاعدة البيانات المشتركة.

"بيتزا" (Pizza): واحدة من أولى معاملات البيتكوين التي حدثت على الإطلاق، ففي عام 2010، دفع مبرمج بيتكوين واحد (قيمته حوالي 40 دولارا في ذلك الوقت) مقابل اثنين من البيتزا.

وقد نشر الموقع الرسمي لبورصة "ناسداك" (Nasdaq) الأميركية مقالا حول أهمية معرفة المصطلحات المتداولة في تداول العملات الرقمية من أهم ما جاء فيها ما يلي:

"الشراء عند الانخفاض" (Buy the dip): يشير إلى فكرة شراء العملات المشفرة عندما تنخفض الأسعار لجني الفوائد عندما ترتفع مرة أخرى.

"دي فاي" (DeFi) ويعني التمويل اللامركزي: يشير إلى النظام البيئي المتنامي للتطبيقات والخدمات التي تستفيد من تقنية قاعدة البيانات المشتركة "بلوك تشاين" والعملات المشفرة لتوفير خدمات مالية لامركزية للمستخدمين.

"سي فاي" (CeFi) التمويل المركزي: يقدم منتجات قروض وادخار جديدة تركز على التشفير، ولكن ضمن إطار عمل مركزي تقليدي، حيث ينشئ المستخدمون حسابات ويقدمون بيانات الاعتماد بالإضافة إلى الوصول إلى خدمة العملاء.

"تي إيه" (TA) التحليل الأساسي: هو طريقة لتقييم أصل معين وكذلك التنبؤ بأدائه المستقبلي.

"ميم كوين" (Memecoin): عملة بديلة تعتمد على السخرية، وهي نوع من المزحة في شكل صورة تم تعديلها ومشاركتها بشكل متكرر عبر الإنترنت. مثال على ذلك، عملة "دوغ كوين".

"بي تو بي" (P2P) نظير إلى نظير: مصطلح يشير إلى معاملة بين شخصين دون تدخل وسيط أو سلطة مركزية.

"بي أو إس" Proof of Stake) (PoS)) إثبات الحصة: ويتضمن البديل الآخر لإثبات العمل؛ مكافأة للمُعدِّنين "الذين يقومون بالتشفير"؛ على توفير قوتهم الحاسوبية للشبكة مقابل استثمار هذا المُعدِّن في العملة المشفرة. لذلك إذا كان المُعدّن لديه 3 رموز، فيمكنه كسب 3 رموز فقط.

"إير دروب" (Airdrop): حدث يقوم فيه مشروع قاعدة البيانات المشتركة (بلوك تشين) بتوزيع الرموز المميزة أو العملات المشفرة المجانية على المجتمع.

"الإغراق" (Damping): عملية إغراق كميات كبيرة من العملات المشفرة في وقت واحد في البورصات مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار نظرا لوجود عرض أكبر من الطلب على عملة مشفرة.

"آي سي أو" (ICO) الطرح الأولي للعملة: الاقتراح الأول للشراء العام وبيع الرموز أو الأصول الرقمية لمشروع قاعدة البيانات المشتركة (بلوك تشين) الناشئ.

"آي دي أو" (IDO) العرض اللامركزي الأول: يشبه "آي سي أو" ولكنه يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع المشروع قبل إصداره.

"آي إي أو" (IEO) عرض التبادل الأولي: وهي المرة الأولى التي يتم فيها بيع عملة مشفرة عبر بورصة العملات الرقمية.

كذلك نشر موقع "نكست آدفيزر" (Next Adviser) تقريرا حول أهم هذه المصلحات الضرورية لفهم سوق تداول العملات المشفرة، من أهم ما جاء فيها ما يلي:

"إل إيه إم بي" أو "لامبو" (LAMBO): وهو المصطلح الذي أشرنا إليه سابقا، والمستخدم اختصار لكلمة لامبور غيني، مؤشرا على السرعة التي يتوقعها المرء أن يصبح ثريا، نظرا لظروف السوق الحالية. وغالبا ما تستخدم أيضا، للإشارة إلى العكس، كما قلنا سابقا.

"الحوت" (Whale): ذكر سابقا أنه مصطلح يستخدم لوصف المستثمرين أو التجار الأثرياء للغاية الذين لديهم أموال كافية للتلاعب بالسوق، وقد ذكرناه أيضا سابقا.

"سحب البساط" أو "راغ بول" (Rugpull): يشير -مثلما ذُكر سابقا- إلى إستراتيجية عملة مشفرة وهمية، حيث يتخلى مطورو التشفير عن المشروع ويهربون بأموال المستثمرين.

"المراجحة" (Arbitraj): ويشير –مثلما ذُكر سابقا- إلى الشراء من بورصة ثم البيع لبورصة أخرى إذا كان الهامش بينهما مربحا، حيث تتداول البورصات المتعددة العملة المشفرة نفسها على أي رابط، ويمكنهم القيام بذلك بأسعار مختلفة.

"إلى القمر" (To the Moon): يستخدم المستثمرون هذا المصطلح أو يرسلون رمزا تعبيريا صاروخيا عندما يعتقدون أن العملة المشفرة ستشهد طفرة.

"هجوم 51%" (%51 Attack): هجوم الأغلبية الذي يحدث عندما يتم تشغيل أكثر من نصف قوة الحوسبة في الشبكة بواسطة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص. وتتمتع المؤسسة بالسيطرة الكاملة على الشبكة ويمكن أن تؤثر سلبا على العملة المشفرة من خلال إيقاف التعدين (التشفير) أو تعديل العمليات وإعادة استخدام العملات المشفرة.

"مصيدة الدب" (Bear Trap): يصنعها أشخاص يهدفون إلى التلاعب بسعر أي عملة مشفرة؛ حيث يقوم الجميع ببيع العملة المشفرة في الوقت نفسه، مما يشير إلى أن اتجاه السوق هبوطي.

"النسخ أو الحرق" (Burn): عملية إرسال عملة مشفرة إلى عنوان محفظة لا يمكن الوصول إليها مرة أخرى.

"الشوكة الصلبة" (Hard Fork): شوكة في قاعدة البيانات المشتركة (بلوك تشين) تتحقق من صحة المعاملات التي تم تصنيفها سابقا على أنها غير صالحة والعكس صحيح. ويجب ترقية جميع العُقَد في الشبكة إلى أحدث بروتوكول حتى تعمل هذه الشوكة.

"المضخة" (Pump): غالبا ما يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى حركة الأسعار التصاعدية التي يقودها الحيتان الذين استثمروا مبالغ كبيرة من المال في عملة مشفرة.

"ضخ وتفريغ" (Pump and Dump): الممارسة المقيتة المتمثلة في شراء الكثير من العملات المشفرة ثم بيعها بسعر مرتفع لزيادة سعرها وتشجيع الآخرين على الاستثمار.

"التقاسم" (Sharding): طريقة لتمزيق سجل قاعدة البيانات المشتركة بأكمله، بحيث لا تحتاج كل عقدة كاملة إلى نسخة دقيقة.

"عملة مستقرة" (Stablecoin): هي نوع من العملات المشفرة التي تسعى إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وهي مدعومة بأصل احتياطي مثل الدولار أو الذهب.

"بو بي" Proof of Burn) (PoB)) إثبات الحرق أو النسخ: نوع من خوارزمية الإجماع التي تتطلب من المستخدمين "نسخ" أو تبادل بعض الرموز عن طريق إرسالها إلى عنوان غير قابل للإنفاق، وبالتالي إثبات أنهم مشاركون حقيقيون ونشطون في الشبكة.

"بي تي إف دي" (BTFD) شراء من القاع: غالبا ما يستخدمه مستثمرو بيتكوين الذين يرون أن انخفاض السعر مؤقت، وفرصة جيدة لزيادة أرباحهم على المدى الطويل.

"النصف" (Halving): هو عملية تخفيض مكافآت تعدين البيتكوين إلى النصف بعد أن تم تعدين ما يقرب من 210 آلاف قطعة؛ حيث تستغرق هذه العملية حوالي 4 سنوات.

"ساتوشي" (Satoshi): أحد أكثر مصطلحات البيتكوين فضولا هو ساتوشي، وهو مصطلح يعبر عن معادلة عددية تعادل 0.0001 بيتكوين، وتم تسميتها على اسم ساتوشي ناكاموتو، مؤسس البيتكوين.

"معدل التجزئة" (Hash RATE): هو وحدة قياس قوة المعالجة، ويخبرك بعدد العمليات الحسابية الخاصة بالشبكة التي يتم إجراؤها في الثانية بواسطة شبكة البيتكوين، ويعني معدل التجزئة البالغ 1 تيرا أن الشبكة يمكنها إجراء تريليون عملية حسابية في ثانية واحدة.