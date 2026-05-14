أصدر مركز الجزيرة للدراسات كتابًا جديدًا بعنوان "معركة الوعي في إستراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي"، لمؤلفه الدكتور صالح النعامي، يتناول فيه التحولات التي طرأت على مفهوم الصراع في البيئة الإستراتيجية المعاصرة، وصعود "التأثير في الوعي" بوصفه أحد أبرز أدوات القوة التي توظفها إسرائيل في سياق إدارة الصراع مع الفلسطينيين والبيئة العربية والإقليمية والدولية.

ويقدم الكتاب قراءة تحليلية معمقة للبنية المفاهيمية والمؤسساتية التي تحكم ما تسميه إسرائيل "المعركة على الوعي"، وهي الإستراتيجية التي باتت تشكِّل، وفق الأدبيات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، مكمِّلًا للجهود العسكرية والسياسية والاقتصادية، وأداة مركزية للتأثير في اتجاهات الإدراك العام وصناعة المواقف لدى الخصوم والحلفاء على السواء.

ويرصد المؤلف التحولات التي شهدها مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، مع اتساع الاهتمام الإسرائيلي بتوظيف عمليات التأثير في الوعي في المستويات الهجومية والدفاعية، وفي الساحات الداخلية والخارجية، مستفيدًا من التطور التكنولوجي، وصعود المنصات الرقمية، والتحولات التي طرأت على بيئة المعلومات العالمية.

أربعة فصول مترابطة

ويتوزع الكتاب على أربعة فصول مترابطة؛ يتناول أولها الإطار المفاهيمي لعمليات التأثير في الوعي، وتوصيفاتها المختلفة في الأدبيات الدولية، مع استعراض تجارب عدد من القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين. أما الفصل الثاني فيبحث موقع التأثير في الوعي في مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي، من خلال تحليل التحولات التي طرأت على طبيعة الحروب والبيئة الإستراتيجية المحيطة بإسرائيل.

ويُخَصَّص الفصل الثالث لرصد البنى التنظيمية والمؤسساتية المسؤولة عن تخطيط وإدارة عمليات التأثير في إسرائيل، مع التركيز على الدور الذي تضطلع به شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" ومركز عمليات الوعي التابع لها، إلى جانب المؤسسات المدنية والإعلامية والدبلوماسية المشاركة في هذه العمليات.

أما الفصل الرابع فيتناول تطبيقات إستراتيجية "المعركة في الوعي" خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عقب عملية "طوفان الأقصى"، مع عرض نماذج لعمليات التأثير التي استهدفت البيئة العربية والإقليمية، فضلًا عن الجهود الإسرائيلية الرامية إلى مواجهة حملات المقاطعة الدولية.

ويشير الكتاب إلى أن الوعي بات يمثل أحد المكونات الأساسية للأمن القومي في الصراعات الحديثة، في ظل الانتقال من الحروب التقليدية إلى أنماط هجينة متعددة الأبعاد، تتداخل فيها العمليات العسكرية مع الفضاء الإعلامي والرقمي والنفسي. كما يحذر من خطورة توظيف الأخبار الكاذبة والمعلومات المضلِّلة في إعادة تشكيل اتجاهات الرأي العام والتأثير في البنية القيمية والسياسية للجماهير المستهدفة.

استهداف القضاء العربي

ويؤكد المؤلف أن الفضاء العربي يمثل أحد أهم المجالات المستهدفة بعمليات التأثير الإسرائيلية، عبر محاولات إعادة توجيه أولويات النقاش العام والتأثير في إدراك الجماهير للقضايا الإستراتيجية، مستندًا إلى تصريحات لمسؤولين إسرائيليين سابقين أقرُّوا بأن بعض هذه العمليات تستهدف إحداث تحولات في البنية القيمية للمجتمعات العربية تمهيدًا لإعادة توجيه مواقفها السياسية.

ويخلص الكتاب إلى ضرورة تطوير مقاربات عربية أكثر منهجية لفهم عمليات التأثير الأجنبية، وبناء إستراتيجيات وطنية ومؤسساتية للتعامل معها، تشمل تعزيز الحصانة المجتمعية، وترسيخ الوعي النقدي، وتطوير آليات للرصد المبكر والتصدي لحملات التضليل الرقمي، إلى جانب تأسيس حقول أكاديمية متخصصة في دراسة الوعي وإدارة الإدراك في السياقات الإستراتيجية المعاصرة.