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مرأة|عراق

شاهد.. طالبة عراقية تنال الماجستير بعد وفاتها بكورونا

خالد الربيعي- الموصل
23/1/2021

خطفت جائحة كورونا أرواح كثير من العراقيين، ومن بينهم الشابة هيفاء عبد الغني التي لم تكتمل فرحتها بتحقيق حلمها في الحصول على شهادة الماجستير، بسبب وفاتها جراء هذا المرض قبل مناقشة رسالتها في جامعة الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق.

لكنّ رئاسة الجامعة أقدمت على مبادرة إنسانية هي الأولى من نوعها، وقررت مناقشة رسالة الماجستير للطالبة الراحلة بحضور أسرتها، لتكون أول عراقية تنال شهادة علمية بعد الوفاة.

المصدر : الجزيرة

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