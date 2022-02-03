قال مراسل الجزيرة إن قوات التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي استهدف منزلا في ريف إدلب الشمالي؛ مما أسفر عن مقتل 12 -على الأقل- بينهم أطفال، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن قوات خاصة نفذت عملية وصفها "بالناجحة" لمكافحة الإرهاب شمال غربي سوريا.

وأفاد المراسل -نقلا عن مصادر محلية- بأن طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي حلّقت فوق منطقتي أطمة ودير بلوط في ريف إدلب الشمالي، وقامت بعملية إنزال جوي في محيط بلدة أطمة؛ مما أسفر عن مقتل 12 شخصا، بينهم 7 أطفال و3 نساء.





وأضاف المراسل أن طائرات التحالف -الذي شكلته واشنطن لقتال تنظيم الدولة الإسلامية قبل سنوات- شنت 6 هجمات بالرشاشات الثقيلة، وسُمع صوت اشتباكات بعد عملية الإنزال الجوي.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في المعارضة السورية المسلحة أن غارة التحالف استهدفت من يشتبه بأنه "جهادي" تابع لتنظيم القاعدة، من دون تحديد هويته ومن دون تأكيد بشأن مصيره.

تعرض القوات الامريكية الى هجوم بقذائف صاروخية اثناء محاولة انزال في ريف ادلب منطقة اطمة و محاولتهم اعتقال ابو عمر القرداش التركماني عراقي الجنسية .#المقاومة_بالمرصاد pic.twitter.com/0OWIiR8Jve — 𝐃𝐄𝐘𝐀𝐀 𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐍𝐒𝐎𝐎𝐑𝐈 (@deyaa_Mansouri) February 3, 2022

وقال أحد السكان إن منقذين انتشلوا ما لا يقل عن 12 جثة من تحت أنقاض مبنى من عدة طوابق، بينهم أطفال ونساء.

وقال أحد المصادر إن صواريخ مضادة للطائرات أطلقها مقاتلو المعارضة، في حين أكد شهود أن الغارة انتهت بمغادرة الطائرات المروحية للمكان.

مهمة "ناجحة"

وأعلن البنتاغون أن قوات العمليات الخاصة نفذت تحت إدارة القيادة المركزية الأميركية مهمة ناجحة لمكافحة الإرهاب في شمال غربي سوريا مساء أمس.

وأضاف البنتاغون في بيان أنه لا توجد خسائر بين الجنود الأميركيين.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن القوات الأميركية دمرت مروحية تابعة لها بعد تعرضها لعطل أثناء الغارة.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" (WSJ) بأن العملية أسفرت عن سقوط قتلى وتدمير عدد من المباني خلال تبادل لإطلاق النار، وأضافت أن العملية تم التخطيط لها في الأيام القليلة الماضية واستهدفت إرهابيا كبيرا.

وقالت الصحيفة إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتحدث في وقت لاحق اليوم بشأن العملية.

المنزل المستهدف قرب بلدة اطمة شمال ادلب pic.twitter.com/Na2aRA7sEq — انس المعراوي (@anasanas84) February 2, 2022

بدوره قال تشارلز ليستر الزميل والمدير في معهد الشرق الأوسط -الذي يتخذ من واشنطن مقرا- إنه تحدث مع سكان قالوا إن عملية التحالف استمرت أكثر من ساعتين. وأضاف أنه "من الواضح أنهم أرادوا هدفهم أيا كان حيّا". وتابع "تبدو هذه أكبر عملية من هذا النوع" منذ غارة البغدادي.

وقُتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي في غارة للقوات الأميركية الخاصة في شمال غربي سوريا في 2019.

وتسيطر "هيئة تحرير الشام" على معظم شمال غربي سوريا، الذي يشمل محافظة إدلب وحزاما محيطا بها من الأراضي. وكانت تعرف سابقا بجبهة النصرة وكانت جزءا من تنظيم القاعدة حتى عام 2016.

قصف الباب

وفي مدينة الباب بريف حلب، قال مراسل الجزيرة إن 9 مدنيين -على الأقل- قتلوا وأصيب عشرات جراء قصف مدفعي وصاروخي شنته ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية.

مدنيون يزيلون الأنقاض الناجمة عن قصف "قوات سوريا الديمقراطية" على مدينة الباب (الأناضول)

وقال الدفاع المدني إن حصيلة القتلى غير نهائية وقابلة للارتفاع.

واستهدف القصف الأحياء السكنية وتسبب في حرائق ودمار كبير في المنطقة.

يشار إلى أن مدينة الباب بريف حلب الشرقي خاضعة لسيطرة المعارضة السورية وتوجد فيها قوات من الجيش التركي الداعم لها.

ودان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أمس الأربعاء استهداف "قوات سوريا" المدنيين بمدينة الباب (شمالي البلاد)، وعدّ الاعتداء جريمة حرب.