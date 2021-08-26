قطر تتسلم الدفعة الأولى من الجيل الجديد لطائرات إف-15

تسلمت قطر الدفعة الأولى من الجيل الجديد لطائرات "إف-15" (F-15) المقاتلة التي أنتجتها الولايات المتحدة وشركة "بوينغ" (Boeing) بشراكة قطرية.

وجرت مراسم التسليم في حفل أقيم بولاية ميزوري الأميركية أمس الأربعاء بحضور وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية، الذي أكد أن قطر تحصل على هذه الطائرات للأغراض الدفاعية.

وأشار العطية إلى أن هذه الطائرات الجديدة تتمتع بمواصفات قتالية عالية وبحمولة وسرعة أكبر من نظيراتها من الجيل السابق.

وكانت قطر وقعت مع واشنطن وشركة بوينغ اتفاقية في عام 2017 لشراء ما لا يقل عن 30 مقاتلة من هذا الطراز تكون مزودة بأحدث الوسائل التقنية.

وخلال حفل التسليم الذي أقيم بمقر شركة بوينغ في ولاية ميزوري، أثنى المتحدثون الأميركيون على التعاون الأميركي القطري والشراكات الإستراتيجية بين البلدين التي أدت هذه المرة إلى إنتاج هذا الجيل الجديد من طائرات إف-15، التي اعتبرها الخبراء من أفضل المقاتلات من حيث القدرة على المناورة السريعة سواء في المهام الهجومية أو الدفاعية.