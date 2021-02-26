مصر.. الموت يغيب المفكر والفقيه القانوني طارق البشري

المستشار طارق البشري الذي عُين من قبل المجلس العسكري الأعلى في مصر رئيسا للجنة صياغة الدستور يوم 14 فبراير/ شباط، هو مفكر ومؤرخ، وأحد أبرز القانونين المصريين المعاصرين.
نعى مثقفون وسياسيون بارزون عبر منصات التواصل وفاة البشري مؤكدين فقد مصر أحد أبرز مؤرخيها ومفكريها المعروفين بالحكمة.
غيّب الموت، صباح الجمعة، المؤرخ والفقيه القانوني المصري المستشار طارق البشري، عن عمر ناهز 88 عاما متأثرا بفيروس كورونا.
وأكدت صحيفتا "المصري اليوم" و"الشروق" وفاة هذا المفكر المصري البارز، وتشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة).
وقالت صحيفة "الوطن" إن البشري توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا قبل أسبوعين، وسيقتصر العزاء على تشييع الجنازة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.
ونشأ البشري في أسرة علم وقضاء وأدب، وقد شكلت فتاواه القانونية مرجعا للقضاة والباحثين في فهم النصوص واستنباط الأحكام، وانشغل بالقانون وكتب في الفكر الإسلامي الذي تحول إليه بعد نكسة 1967.
يذكر أنه قبل 5 سنوات من ثورة يناير، أصدر البشري كتابا بعنوان "مصر بين العصيان والتفكك" اعتبر فيه أن العصيان المدني فعلٌ إيجابي يلتزم عدم العنف، ويقوم على تصميم المحكومين أن "ينزعوا غطاء الشرعية" عن "حاكم فقد شرعيته فعلا" منذ زمن.
وقد نعاه مثقفون وسياسيون بارزون عبر منصات التواصل، مؤكدين فقد مصر أحد أبرز مؤرخيها ومفكريها المعروفين بالحكمة.