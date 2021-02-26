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سياسة|مصر

مصر.. الموت يغيب المفكر والفقيه القانوني طارق البشري

نعى مثقفون وسياسيون بارزون عبر منصات التواصل وفاة البشري مؤكدين فقد مصر أحد أبرز مؤرخيها ومفكريها المعروفين بالحكمة.

المؤرخ والفقيه القانوني المصري المستشار طارق البشري (الجزيرة)
المؤرخ والفقيه القانوني المصري المستشار طارق البشري (الجزيرة)
26/2/2021-|آخر تحديث: 26/2/202103:19 PM (مكة المكرمة)

غيّب الموت، صباح الجمعة، المؤرخ والفقيه القانوني المصري المستشار طارق البشري، عن عمر ناهز 88 عاما متأثرا بفيروس كورونا.

وأكدت صحيفتا "المصري اليوم" و"الشروق" وفاة هذا المفكر المصري البارز، وتشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة).

وقالت صحيفة "الوطن" إن البشري توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا قبل أسبوعين، وسيقتصر العزاء على تشييع الجنازة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشأ البشري في أسرة علم وقضاء وأدب، وقد شكلت فتاواه القانونية مرجعا للقضاة والباحثين في فهم النصوص واستنباط الأحكام، وانشغل بالقانون وكتب في الفكر الإسلامي الذي تحول إليه بعد نكسة 1967.

سيرة ذاتية

  • ولد عام 1933 بالقاهرة.
  • وتخرج عام 1953 من كلية الحقوق بجامعة القاهرة
  • عرفت أسرته بالاشتغال بالعلوم الإسلامية والقانون، فجده لأبيه تولى مشيخة المالكية في البلاد، ووالده المستشار عبد الفتاح البشري كان رئيس محكمة الاستئناف، وعمه عبد العزيز البشري أديب معروف.
  • شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
  • عمل رئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لعدة سنوات.
  • ترأس لجنة التعديلات الدستورية عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
  • برز فكره الإسلامي من خلال سلسلة مقالات نشرت بعنوان "رحلة التجديد في التشريع الإسلامي" عام 1967.
  • ألَّف العديد من الكتب، منها "الحركة السياسية في مصر 1945-1952، الديمقراطية ونظام 23 يوليو، المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية، بين الإسلام والعروبة، منهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي".

يذكر أنه قبل 5 سنوات من ثورة يناير، أصدر البشري كتابا بعنوان "مصر بين العصيان والتفكك" اعتبر فيه أن العصيان المدني فعلٌ إيجابي يلتزم عدم العنف، ويقوم على تصميم المحكومين أن "ينزعوا غطاء الشرعية" عن "حاكم فقد شرعيته فعلا" منذ زمن.

وقد نعاه مثقفون وسياسيون بارزون عبر منصات التواصل، مؤكدين فقد مصر أحد أبرز مؤرخيها ومفكريها المعروفين بالحكمة.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المستشار طارق البشري

المستشار طارق البشري الذي عُين من قبل المجلس العسكري الأعلى في مصر رئيسا للجنة صياغة الدستور يوم 14 فبراير/ شباط، هو مفكر ومؤرخ، وأحد أبرز القانونين المصريين المعاصرين.

نحو تيار أساسي للأمة لطارق البشري

يستعرض البرنامج كتاب “نحو تيار أساسي للأمة” ويقصد بالتيار الأساسي الإطار الجامع لقوى الجماعة والحاضن لها والذي يجمعها ويحافظ على تعددها وتنوعها في الوقت نفسه.

طارق البشري

مؤرخ ومشرع مصري، من أسرة علم وقضاء، شكلت فتاواه القانونية مرجعا للقضاة والباحثين في فهم النصوص واستنباط الأحكام. انشغل بالقانون وكتب في الفكر الإسلامي الذي تحول إليه بعد نكسة 1967.

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