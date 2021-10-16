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سياسة|عراق

العراق.. مستشار الكاظمي يعلن انتهاء عمليات الفرز اليدوي مؤكدا تطابقها مع العد الإلكتروني

حسين الهنداوي
الهنداوي: الحكومة العراقية قدمت كل التسهيلات لمفوضية الانتخابات ولم تتدخل في عملها (الجزيرة)
16/10/2021

أعلن حسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات انتهاء عملية العد والفرز اليدوي في كل المراكز الانتخابية، وقال إنها جاءت مطابقة للعد الإلكتروني.

وكانت نتائج، أعلنتها المفوضية بشكل أولي، قد أثارت حفيظة عدد من الكتل والتحالفات الانتخابية التي أظهرت النتائج تراجعها بشكل كبير، وطالبت بإعادة فرز النتائج.

وفي حديث للجزيرة، أوضح الهنداوي أن الحكومة قدمت كل التسهيلات لمفوضية الانتخابات، ولم تتدخل في عملها. وأضاف أن الانتخابات جرت في ظروف شفافة، وبحضور عدد كبير من المراقبين الدوليين.

وأكد المستشار ترحيب الحكومة بالحوار لحل كل المشاكل لكنّ تركيزها الآن ينصبّ على المسار القانوني، من خلال إنهاء مفوضية الانتخابات عملها، وإعلان النتائج في الفترة المحددة.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق، اليوم السبت، إنجاز 95%‎ من الفرز اليدوي في عدد المحطات الكلي البالغة 3681.

وقال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية عماد جميل في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) "حتى الآن تم إنجاز ‎%‎95 من العد والفرز اليدوي في عدد المحطات الكلي البالغ 3681" لافتا إلى أن "عدد الشكاوى الكلي بلغ 356" اثنتان منها حمراوان.

وأوضح جميل أن "نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة مع النتائج الإلكترونية، وهذا الأمر تم بوجود مراقبي الكيانات والمراقبين الدوليين" مبينا أن "نتائج هذه المحطات تمت إضافتها للنتائج الأولية".

مؤتمر صحفي للجبهة الوطنيةعلاوي: وصلنا إلى درجة الاحتراب ويجب عقد مؤتمر حوار وطني لاحتواء أي مشاكل ناتجة عن الانتخابات (الجزيرة)

حوار وطني

من جهة أخرى، دعا رئيس "الجبهة الوطنية المدنية" إياد علاوي إلى عقد مؤتمر حوار وطني لتقريب وجهات النظر، وإيجاد حلول للمشاكل الناتجة عن الانتخابات.

وفي مؤتمر صحفي للجبهة في بغداد، شدد علاوي على أن قراره مقاطعة الانتخابات يعود إلى أسباب تتراوح بين الفساد المالي، النفوذ الأجنبي، السلاح المنفلت، حسب تعبيره.

وقال علاوي "وصلنا إلى درجة الاحتراب ويجب عقد مؤتمر حوار وطني لاحتواء أي مشاكل ناتجة عن الانتخابات".

 

المصدر : الجزيرة + وكالات

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