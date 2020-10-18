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سياسة|عُمان

وصفها بالظاهرة السلبية في الأمة.. مفتي عُمان يهاجم التودد للعدو

الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزيرة)
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزيرة)
18/10/2020

شنّ مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي هجوما على ما وصفها بظاهرة التودد للعدو وإطلاق الفتاوى التي تعمل على تطويع الأمة، وذلك في ظل إقبال دول عربية على التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المفتي العماني في صفحته الرسمية بتويتر إن ثمة ظاهرة سلبية جديدة ظهرت في الأمة، وهي "التودد للعدو الذي أمرنا الله تعالى بعداوته، والتباهي من غير استحياء ولا استخفاف".

وأضاف الخليلي "وقد تسارع إلى هذا بعض رموز الأمة الذين كنا نعدهم لها أوتادا وقلاعا، فإذا بهم يتخلون عن ماضيهم المشرق، ويرفعون من الشعارات ما يقربهم زلفى إلى ساداتهم".

وكان الخليلي قد اعتبر أن التطبيع بين الإمارات وإسرائيل ومد اليد لمن وصفه بالعدو الغاصب، هو بمثابة الخيانة لهذه الأمة ومقدساتها.

يشار إلى أن الإمارات والبحرين وقعتا اتفاقا لإقامة علاقات مع إسرائيل، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي العربية موجة تنديد عارمة بهذه الخطوة، في مقابل ترحيب بعض الأفراد في البلدين بهذا التطبيع.

وعلى صعيد الدولة، رحّبت سلطنة عمان باتفاقات التطبيع في إطار ما وصفته بحقوق الدول السيادية.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع بيان مفتي عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي.

 

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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