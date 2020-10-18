وصفها بالظاهرة السلبية في الأمة.. مفتي عُمان يهاجم التودد للعدو

شنّ مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي هجوما على ما وصفها بظاهرة التودد للعدو وإطلاق الفتاوى التي تعمل على تطويع الأمة، وذلك في ظل إقبال دول عربية على التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المفتي العماني في صفحته الرسمية بتويتر إن ثمة ظاهرة سلبية جديدة ظهرت في الأمة، وهي "التودد للعدو الذي أمرنا الله تعالى بعداوته، والتباهي من غير استحياء ولا استخفاف".

وأضاف الخليلي "وقد تسارع إلى هذا بعض رموز الأمة الذين كنا نعدهم لها أوتادا وقلاعا، فإذا بهم يتخلون عن ماضيهم المشرق، ويرفعون من الشعارات ما يقربهم زلفى إلى ساداتهم".

وكان الخليلي قد اعتبر أن التطبيع بين الإمارات وإسرائيل ومد اليد لمن وصفه بالعدو الغاصب، هو بمثابة الخيانة لهذه الأمة ومقدساتها.

يشار إلى أن الإمارات والبحرين وقعتا اتفاقا لإقامة علاقات مع إسرائيل، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي العربية موجة تنديد عارمة بهذه الخطوة، في مقابل ترحيب بعض الأفراد في البلدين بهذا التطبيع.

وعلى صعيد الدولة، رحّبت سلطنة عمان باتفاقات التطبيع في إطار ما وصفته بحقوق الدول السيادية.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع بيان مفتي عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي.

ظهرت في الأمة ظاهرة سلبية جديدة وهي التودد إلى العدو الذي أمرنا الله تعالى بعداوته، والتباهي بذلك من غير استحياء ولا استخفاء، وقد تسارع إلى هذا بعض رموز الأمة الذين كنا نعدهم لها أوتادًا وقلاعًا، فإذا بهم يتخلون عن ماضيهم المشرق، ويرفعون من الشعارات ما يقربهم زلفى إلى ساداتهم. pic.twitter.com/tNDqTL3Qmu — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) October 18, 2020

كلامك صحيح ونتفق معك عليه

ولاكن لم نجد هاذهي التصاريح وقت زيارة نتنياهو رئيس وزراء اليهود الئ السلطنه

ولم نجدها مع علاقات وزير خارجية عمان وزياراته مع اليهود

فأرجو أن لاتأخذك في الله لومة لائم وتغض النظر عن البعض — احمد الروقي (@WVq2ODYA0tWgvBM) October 18, 2020

أحمد بن حمد الخليلي

عالم جليل يستحق كل الإحترام والتقدير

آخر ما تبقى لدينا من العلماء الصادقين

يتحدث بما في نفوس كل المسلمين الشرفاء

حفظك الله ورعاك ياشيخنا الجليل — منصرالشميري (@m_monasser) October 18, 2020