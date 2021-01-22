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أسلوب حياة|عراق

يسعى لتحطيم أرقام قياسية.. شاهد- شيخ السباحين العراقيين تجاوز 82 عاما ويمارس هواياته يوميا

محمد الزيدي - واسط
22/1/2021

حتى بعد أن تجاوز عمره أكثر من 82 عاما؛ لا يكف عبد الأمير سالم "أبو وصفي" عن ممارسة السباحة 3 ساعات يوميا بشكل متواصل؛ ليقطع بذلك مسافة لا تقل عن 15 كيلومترا.

أبو وصفي أو "شيخ السباحين" كما تسميه الأوساط الرياضية في محافظة واسط (جنوب بغداد)، كرَّس حياته بعد عودته من الولايات المتحدة لتأسيس ناد رياضي، يمارس هوايته بشكل يومي، وهو لا يفرق بين أيام الشتاء الباردة وحر الصيف اللاهب.

ويأمل بتحقيق أرقام رياضية في مختلف المحافل المحلية والدولية، ولا يكتفي  بممارسة السباحة بشكل يومي والحيلولة دون مفارقة نهر الغراف؛ بل يسعى لركوب الدراجات الهوائية ورفع الأثقال الحديدية، مجسدا مقولة "العقل السليم في الجسم السليم".

المصدر : الجزيرة

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