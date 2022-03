حصوات الكلى.. كل ما تريد معرفته عن أنواعها وأعراضها وطرق علاجها

ما حصى الكلى؟ وكيف تتكون؟ وما أعراضها؟ وما الخيارات العلاجية لها؟ وما العلاقة بين الغذاء وحصى الكلى؟

ما معنى حصوات الكلى؟

حصوات الكلى (Kidney Stones) عبارة عن قطع صلبة تشبه الحصى تتشكّل في إحدى كليتيك أو كلتيهما عند وجود مستويات عالية من بعض المعادن في البول.

ونادرا ما تسبب حصوات الكلى ضررا دائما إذا تم علاجها من قبل أخصائي الرعاية الصحية، وفقا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى في الولايات المتحدة (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases).

تختلف حصوات الكلى في الحجم والشكل. قد تكون صغيرة مثل حبة الرمل أو كبيرة مثل حبة البازلاء. نادرا ما تكون بعض حصوات الكلى بحجم كرات الجولف. قد تكون حصوات الكلى ملساء أو خشنة، وعادة ما تكون صفراء أو بنية اللون.

قد تمر حصوات الكلى الصغيرة عبر المسالك البولية من تلقاء نفسها، مما يسبب ألما طفيفا أو لا يسبب أي ألم. قد تتوقف أو تنحشر حصوات الكلى الكبيرة على الطريق، حيث يمكن أن تمنع حصوات الكلى التي تنحشر تدفق البول، مما يسبب ألما شديدا أو نزيفا.

إذا كنت تعاني من أعراض حصوات الكلى، بما في ذلك الألم الشديد أو النزيف، فاطلب الرعاية الصحية على الفور. يمكن لطبيب، مثل طبيب المسالك البولية، أن يعالج أي ألم ويمنع المزيد من المشاكل، مثل التهاب المسالك البولية.

هل حصوات الكلى لها اسم آخر؟

الاسم العلمي لحصوات الكلى هو حصى الكلى (renal calculus) أو حصوات الكلى (nephrolith). قد تسمع متخصصي الرعاية الصحية يسمون هذه الحالة "تحص الكلية" (nephrolithiasis) أو "تحص بولي" (urolithiasis) أو حصوات المسالك البولية (urinary stones).

حصى الكلى بالإنجليزية

اسم حصى الكلى بالإنجليزية هو Kidney Stones، وأيضا Nephrolithiasis.





ما أعراض وجود حصى في الكلى؟

تشمل أعراض حصوات الكلى

آلام حادة في ظهرك أو جانبك أو أسفل البطن أو الفخذ.

دم في البول، ويسمى أيضا بيلة دموية.

حاجة مستمرة للتبول.

ألم أثناء التبول.

عدم القدرة على التبول أو التبول بكمية صغيرة فقط.

بول عكر أو كريه الرائحة.

راجع أخصائي الرعاية الصحية على الفور إذا كان لديك أي من هذه الأعراض. قد تعني هذه الأعراض أنك مصاب بحصوات الكلى أو حالة أكثر خطورة.

قد يستمر ألمك لفترة قصيرة أو طويلة، أو قد يأتي ويختفي على شكل موجات. جنبا إلى جنب مع الألم، قد يكون لديك:

غثيان

تقيؤ

حمى

قشعريرة

ما الذي يسبب حصوات الكلى؟

تحدث حصوات الكلى بسبب ارتفاع مستويات الكالسيوم (calcium) والأكسالات (oxalate) والفوسفور (phosphorus) في البول. توجد هذه المعادن عادة في البول، ولا تسبب مشاكل عند المستويات المنخفضة.

قد تزيد بعض الأطعمة من فرص الإصابة بحصوات الكلى لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بها.

كيف تعالج الحصى في الكلى؟

عادة ما يعالج أخصائيو الرعاية الصحية حصوات الكلى بناء على حجمها وموقعها ونوعها.

قد تمر حصوات الكلى الصغيرة عبر المسالك البولية دون علاج. إذا كنت قادرا على تمرير حصوات الكلى، فقد يطلب منك أخصائي الرعاية الصحية جمع حصوات الكلى في وعاء خاص. سيرسل أخصائي الرعاية الصحية حصوات الكلى إلى المختبر لمعرفة نوعها. قد ينصحك الأخصائي بشرب الكثير من السوائل إذا كنت قادرا على المساعدة في تحريك حصوات الكلى، وقد يصف أيضا مسكنات للألم.

قد تحتاج حصوات الكلى الكبيرة، أو حصوات الكلى التي تسد المسالك البولية أو تسبب ألما شديدا، إلى علاج عاجل. إذا كنت تعاني من القيء والجفاف، فقد تحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى والحصول على سوائل عبر الوريد.





إزالة حصوات الكلى

يمكن لطبيب المسالك البولية إزالة حصوات الكلى أو تقسيمها إلى قطع صغيرة باستخدام العلاجات التالية:

موجة الصدمة لتفتيت الحصوات (Shock wave lithotripsy)

يمكن للطبيب تفتيت الحصى بموجة الصدمة لتفجير وتفتيت حصوات الكلى إلى قطع صغيرة. ثم تمر الأجزاء الأصغر من حصوات الكلى عبر المسالك البولية. يمكن للطبيب أن يمنحك التخدير أثناء إجراء العيادة الخارجية هذا.

تنظير المثانة وتنظير الحالب (Cystoscopy and ureteroscopy)

أثناء تنظير المثانة، يستخدم الطبيب المنظار لرؤية داخل مجرى البول والمثانة للعثور على حصوة في مجرى البول أو المثانة. أثناء تنظير الحالب، يستخدم الطبيب منظار الحالب، وهو أطول وأرق من منظار المثانة، لمشاهدة صور مفصلة لبطانة الحالب والكلى. يقوم الطبيب بإدخال منظار المثانة أو منظار الحالب عبر مجرى البول لرؤية باقي المسالك البولية. بمجرد العثور على الحصى، يمكن للطبيب إزالته أو تقسيمه إلى قطع أصغر. يقوم الطبيب بإجراء هذه الإجراءات في المستشفى تحت تأثير التخدير. يمكنك عادة العودة إلى المنزل في اليوم نفسه.

استئصال حصاة الكلية عن طريق الجلد (Percutaneous nephrolithotomy)

يستخدم الطبيب أداة رقيقة تسمى منظار الكلية، لتحديد مكان حصوات الكلى وإزالتها. يقوم الطبيب بإدخال الأداة مباشرة في كليتك من خلال جرح صغير يتم إجراؤه في ظهرك.

بالنسبة لحصى الكلى الكبيرة، قد يستخدم الطبيب أيضا الليزر لكسر حصوات الكلى إلى قطع أصغر. قد تضطر إلى البقاء في المستشفى لعدة أيام بعد هذا الإجراء.

بعد هذه الإجراءات، قد يترك طبيب المسالك البولية أحيانا أنبوبا رفيعا مرنا، يسمى دعامة الحالب، في المسالك البولية للمساعدة في تدفق البول أو تمرير الحصاة. بمجرد إزالة حصوات الكلى، يرسل طبيبك حصوات الكلى أو قطعها إلى المختبر لمعرفة نوعها.

تفتيت حصى الكلى بالليزر (Laser Lithotripsy)

يعتبر تفتيت الحصوات بالليزر طريقة لعلاج حصوات الكلى. يستخدم هذا العلاج الليزر لتفتيت حصوات الكلى إلى قطع صغيرة، وفقا لموقع "ماي هيلث ألبيرتا" (myhealth.alberta).

لعدة ساعات بعد العملية، قد تشعر بالحرقان عند التبول. قد تشعر بالحاجة للتبول حتى لو لم تكن بحاجة لذلك. يجب أن يزول هذا الشعور في غضون يوم. شرب الكثير من الماء يمكن أن يساعد.

قد يصف لك طبيبك مضادا حيويا. هذا سوف يساعد في منع العدوى.

قد يكون لديك بعض الدم في البول لمدة يومين أو 3 أيام.





ما المأكولات التي تسبب حصى الكلى؟

هناك عدة أنواع من حصى الكلى، والأطعمة التي ليست جيدة لنوع معين قد يكون من الجيد تناولها إذا كان لديك نوع آخر، وفقا لتقرير في "ويب ميد" (webmd).

إذا كنت مصابا بحصوات الكلى، فاسأل طبيبك عنها. سيساعدك ذلك في معرفة الأطعمة التي يجب تجنبها.

ولكن إذا لم تكن متأكدا -أو إذا كنت تريد فقط توخي الحذر بشأن جميع أنواع حصوات الكلى- فإن القاعدة الجيدة هي الابتعاد عن الكثير من الأطعمة المالحة واللحوم والبروتينات الحيوانية الأخرى.

ولا تنس شرب الكثير من الماء. إذ يساعد في تخفيف البول لجعل تكوين الحصوات أصعب.

حصوات أكسالات الكالسيوم (Calcium Oxalate Stones)

يتشكل هذا النوع من الحصوات عندما يتحد الكالسيوم في بولك مع الأكسالات، وهي مادة كيميائية موجودة بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة.

إذا كنت مصابا أو أصبت بحصوات أكسالات الكالسيوم فاحذر من الأغذية التالية:

أولا. الأطعمة عالية الأكسالات: تحتوي العديد من النباتات على الأكسالات، لذلك من الصعب تجنبها تماما. لكن بعض الأطعمة تحتوي عليها أكثر من غيرها، حاول أن تحد من:

السبانخ

اللوز والكاجو

حساء ميسو

البطاطا المخبوزة مع القشر

البنجر

مسحوق الكاكاو

البامية

حبوب النخالة وحبوب القمح المبروشة

البطاطس المقلية

توت العليق (Raspberries)

محلي ستيفيا (Stevia sweeteners)

البطاطا الحلوة

إذا كنت تأكل أو تشرب أطعمة غنية بالكالسيوم في الوقت نفسه، فيمكن أن تساعد جسمك على التعامل مع الأكسالات دون تحويلها إلى حصوات في الكلى. لذا قم بإقران سلطة السبانخ بالجبن قليل الدسم. أو امزج المكسرات أو التوت مع اللبن. شرب الحليب لا يسبب حصوات الكلى.

ثانيا. الملح

إذا كنت تأكل الكثير من الصوديوم، وهو أحد مكونات الملح، فإن ذلك يرفع كمية الكالسيوم في البول. بمجرد الانتهاء من تناول الطعام، فإن أي أكسالات إضافية "تلتصق" بالكالسيوم في الكلى. يمكن أن تنتج الحصى. لذا قلل من الأطعمة المعلبة واللحوم المعلبة والأطعمة السريعة والتوابل في نظامك الغذائي.

ثالثا. البروتين الحيواني

قلل من لحم البقر والبيض والجبن والأسماك، لأنها قد تزيد من فرص الإصابة بمعظم أنواع حصوات الكلى.

رابعا. فيتامين سي

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول فيتامين "سي" (C) إلى إنتاج الجسم للأكسالات. لذلك لا تتناول أكثر من 500 مليغرام في اليوم.





حصوات فوسفات الكالسيوم (Calcium Phosphate Stones)

تتشكل عندما يتحد الكالسيوم في البول مع الفوسفور المعدني. إذا كنت مصابا أو أصبت بحصوات فوسفات الكالسيوم فلا داعي للقلق بشأن الأكسالات. لكن احترس من:

أولا، الأطعمة الغنية بالبروتين الحيواني

لحوم الأعضاء مثل كبد الدجاج أو كبد البقر

الحليب والجبن ومنتجات الألبان الأخرى

البيض

المأكولات البحرية

ثانيا، الأطعمة التي يمكن أن تجعل البول أكثر قلوية، بما في ذلك:

عصائر الفاكهة الطازجة (باستثناء البرتقال والتوت البري والنكتارين)

عصائر خضار

دبس السكر

الأطعمة المصنعة

الفوسفور مادة مضافة وحافظة شائعة. لذا قلل من الأطعمة السريعة والكولا المعبأة والأطعمة المجمدة ولحوم الغداء. اقرأ الملصق الخاص بالمكونات التي تبدأ بـ"phos".

الصوديوم.

حصوات حمض اليوريك (Uric Acid Stones)

يمكن أن تصاب بها إذا كان بولك شديد الحمضية. تحتوي هذه الحصوات على حمض اليوريك، وهو مادة ينتجها الجسم لأنها تكسر المواد الكيميائية في الطعام. بخلاف أكسالات الكالسيوم وحصوات فوسفات الكالسيوم، لا يمثل الصوديوم مشكلة خاصة هنا.

إذا كنت مصابا أو أصبت بحصوات حمض اليوريك فاحذر من الأغذية التالية:

1- البروتين الحيواني

يؤدي تناول الكثير من اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والمحار إلى شيئين، يجعل جسمك يصنع المزيد من حمض اليوريك. ويمكن أن يسلب نظامك من السترات، وهي مادة تساعد على إبعاد حصوات الكلى وربما تمنع نمو الحصوات الموجودة.

للحصول على كمية كافية من البروتين، يمكنك هجر اللحوم والدواجن وتناول:

الفول والبازلاء المجففة والعدس والفول السوداني

حليب الصويا وزبدة الصويا والتوفو

المكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو

2- المشروبات السكرية

المشروبات اللاذعة مثل عصير الليمون والليميد وعصائر الفاكهة تحتوي على نسبة عالية من السيترات التي تساعد في الحفاظ على حصوات الكلى في مكانها. لكن امتنع عن الأطعمة والمشروبات المنكهة بالسكر أو شراب الذرة عالي الفركتوز خصوصا والتي يمكن أن تؤدي إلى حصوات.

3- الخمر

الكحول يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم.

حصوات السيستين (Cystine Stones)

تأتي هذه من حالة نادرة تسري في عائلات تسمى بيلة سيستينية (cystinuria). يتسبب الاضطراب في تسرب الحمض الأميني السيستين (cystin) إلى البول. تميل حصوات السيستين إلى أن تكون أكبر من الأنواع الأخرى. إذا كان لديك واحدة، فقد يكون لديك أخرى.

بعض الأمور التي يجب الانتباه لها لدى مرضى حصوات السيستين:

الجفاف: اشرب الكثير من الماء للمساعدة في تثبيط السيستين في تكوين الحصوات.

الكثير من الحمض: تنمو حصوات السيستين بسهولة أكبر في البول الحمضي. هذا هو عكس حصوات فوسفات الكالسيوم، التي تفضل البول القلوي. لذلك بالنسبة لهذا النوع من الحصوات، قلل من جوعك للحوم، وتناول المزيد من الفواكه والخضروات التي تحتوي على مستويات حمضية أقل.

الصوديوم: مرة أخرى، حاول ألا تفرط في تناول البطاطس المقلية والحساء المعلب واللحوم المعلبة.

أعراض حصى الكلى عند النساء

هي أعراض حصى الكلى التقليدية نفسها.

هل توجد أطعمة تفتت حصى الكلى؟

لا، إذا تكونت حصى الكلى فلا يكون تفتيتها عبر الطعام. يجب مراجعة الطبيب لتحديد العلاج الملائم.