ريادة الأعمال في قطر.. الطريق نحو المنافسة الإقليمية

محمد الشياظمي-الدوحة

مذ أعلنت الحكومة القطرية عن تبني خطط إستراتيجية لدعمها وتشجيع اندماجها في مناخ أعمال وطني تطبعه التنافسية، استطاعت عدد من الشركات الصغرى والمتوسطة تحقيق نمو سريع في إنتاجيتها.

وأثبت عدد من تلك الشركات قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال المحلية والاستمرار في النمو وخلق فرص العمل، بل منها من بدأ يسجل حضوره في الأسواق الخارجية بعدما توجه إلى التصدير، وأصبح ينافس إقليميا ودوليا في عدد من القطاعات الصناعية والاستهلاكية.

ويمثل معرض قطر لريادة الأعمال في نسخته السنوية الخامسة التي استهلت بتكريم الفائزين بجائزة قطر لريادة الأعمال في نسختها الثانية، وتستمر إلى غاية 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فرصة للتعريف بجهود بعض هذه الشركات وتشجيعها على مضاعفة إنتاجيتها وتطوير مشاريعها، وتعزيز روح الابتكار في هياكل عملها، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وجعلها جزءا رئيسيا في عملياتها الإنتاجية.

وفي كلمته، نوه وزير التجارة والصناعة القطري علي بن أحمد الكواري بالتوجه نحو الاعتماد على الذات والانفتاح الاقتصادي، وهو ما أسهم في تدعيم الصناعات الوطنية من جهة وتعزيز مكانة قطر كمحور تجاري رئيسي في المنطقة من جهة أخرى، وهذا ما تأتّى بفضل ما أعلن من إصلاحات اقتصادية وتشريعات محفزة وتبسيط للإجراءات القانونية، ومن أهمها تسريع تأسيس الشركات في أي وقت، وإدارتها من أي مكان في العالم، وإضافة أكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة الشركات والمصانع مطلع العام المقبل، وتوسيع المناطق الصناعية لفائدة المشروعات الناشئة.

وأوضح الكواري أن القطاع الخاص يؤدي دورا محوريا في بناء صناعة قطرية تنافسية تعتمد بشكل كبير على نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة جنبا إلى جنب مع الشركات الصناعية الوطنية الكبرى، مضيفا أن مبادرات بنك قطر للتنمية -راعي المعرض- تهدف إلى تطوير قطاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة وصقل مهاراتهم فيما يتعلق بريادة الأعمال.