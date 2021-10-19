القاهرة – في حديقة النادي الأهلي عام 1949 وقفت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم تغني قصيدة الشاعر أحمد شوقي "ولد الهدى" في احتفالات المولد النبوي الشريف، مقدمة 34 بيتا من أبيات قصيدة شوقي الشهيرة، تقول في مطلعها:

ولد الهدى فالكائنات ضياء

وفم الزمان تبسمٌ وثناء

كانت أم كلثوم من أكثر مطربي العرب غناء حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث غنت له 4 قصائد من شعر أمير الشعراء أحمد شوقي في مديح النبي الكريم، أشهرها قصائد "ولد الهدى" و"نهج البردة" و"إلى عرفات الله" و"سلوا قلبي"، وكلها من ألحان رياض السنباطي.

وفي "نهج البردة" عارض شوقي قصيدة البردة للإمام البوصيري (أي قلّدها وزنا)، وغنتها أم كلثوم عام 1946، وقالت فيها:

محمد صفوة الباري ورحمته

وبغية الله من خلق ومن نسم

ونودي: اقرأ. تعالى الله قائلها

لم تتصل قبل من قيلت له بفم

يقول الشاعر فاروق جويدة إن لقصيدة البردة مكانة خاصة عند الصوفية، فهي ليست شعرا جميلا فقط، بل يتبركون بها ويتغنون بها في مجالس الذكر، وبينما تتحدث "ولد الهدى" عن الإسلام دين الرحمة والعدالة وكانت رسالة حب إلى المصطفى، تتغنى "سلوا قلبي" بفضائل وأخلاق النبي الكريم وتمتاز بالرقة والعذوبة والصدق، أما "إلى عرفات الله" فرغم كونها عن فريضة الحج بالأساس، فإنها انطلقت إلى آفاق من الجمال والعدل والمساواة، في حين كانت "نهج البردة" من أجمل ما غنت أم كلثوم شعرا ولحنا وأداء.

ويضيف جويدة -في مقاله بجريدة الأهرام- أن أم كلثوم انبهرت بشعر شوقي عن الرسول والإسلام وعقيدته السمحاء، وإذا كانت قد تألقت في عامية الشاعر أحمد رامي وإعجازها الجمالي وهو يتغنى بالحب، فإنها في قصائد شوقي عن الرسول عليه الصلاة والسلام قد اختارت أجمل ما كتب عنه.

ليلى مراد.. يا رايحين للنبي الغالي

وفي فيلمها "بنت الأكابر" غنت ليلى مراد أغنيتها الشهيرة "يا رايحين للنبي الغالي"، التي وإن لم تكن موجهة لمدح النبي الكريم مباشرة، فقد جاءت احتفاء بموسم الحج.

وغنت ليلى مراد هذه الأغنية بعد 7 سنوات من إشهار إسلامها، بعد أن تحوّلت الفنانة المصرية الشهيرة عن الديانة اليهودية إلى الإسلام وتزوجت من الفنان أنور وجدي، وكانت تطمح لتلبية حلم يراودها بأن تحجّ في عام 1953، لكن ظروف تصوير فيلم "بنت الأكابر" منعتها بسبب خوف المنتج من تكبده خسائر فادحة إذا توقف التصوير، فطلبت ليلى من الكاتب أبو السعود الإبياري أن يكتب لها أغنية تعبّر عن شوقها لزيارة بيت الله الحرام، فرحب أبو السعود بذلك، كما رحب صانعو الفيلم بإضافتها لتغني ليلى مراد:

"يا رايحين للنبي الغالي..

هنيلكم وعقبالي..

يا ريتني معاك في بيت الله..

وأزور وياك حبيب الله"

عبد الحليم يثير جدلا

في مديح الرسول الكريم، غنى كذلك العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أغنيته "روح له المدينة"، وذلك في حوار تلفزيوني، وغناها مطربون آخرون من بعده منهم هاني شاكر ومدحت صالح، ويقول مطلعها:

" روحولوا روحولوا روحولوا روحولوا المدينة.. روحولوا وشاهدوا وباركوا وعاهدوا نبينا".

أثارت هذه الأغنية جدلا بعد سنوات طويلة لتغيير العندليب الأسمر كلمات أغنيته "أبو عيون جريئة" ليقدم أغنيته الدينية على اللحن نفسه، وقال مفتي الجمهورية السابق علي جمعة إن عبد الحليم كان مؤمنا وكان يحب النبي عليه الصلاة والسلام وغنى للنبي الكريم ليمدحه، وذلك ردا على هجمة تداول فيها رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع من أغنية العندليب، التي تناولوها بالنقد والاعتراض على أن يغني على لحن أغنية عاطفية للنبي الكريم.

وقال محمد شبانة -نجل شقيق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ- إن الأغنية لها ملابسات محددة، فعندما سأل مذيع البرنامج التلفزيوني العندليب عن الجانب الديني في حياته، أكد له أنه ملتزم بأداء الفروض في مواعيدها باستثناء فريضة الصيام التي لا يتمكن أحيانا من تأديتها نظرا لمرضه، وتحدث عن ذهابه للموالد الدينية، حيث اكتشف أن مرتادي هذه الموالد يغيرون كلمات أغنياته لغرض مدح الرسول.

ابتهال النقشبندي

ومن أشهر ما أنشده الشيخ سيد النقشبندي ابتهاله الشهير "لما بدا في الأفق نور محمد"، الذي كثيرا ما تذيعه إذاعة القرآن الكريم قبل أذان الصلوات، ويقول فيه الشيخ:

لما بدا في الأفق نور محمد

كالبدر في الإشراق عند كماله

نشر السلام على البرية كلها

وأعاد فيها الأمن بعد زواله

مطربون معاصرون

رغم كثرة الأغاني التي قدمها المطربون المعاصرون للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن قلة منها بقيت عالقة بالأذهان ويمكن تذكّرها في موسم المولد النبوي الشيرف، من أشهرها أغنية المطرب محمد منير "مدد يا رسول الله"، كما غنى إيهاب توفيق "يا رسول الله"، وغنى حمادة هلال أغنية "محمد نبينا"، وقدم الفنان البريطاني سامي يوسف عددا من أشهر أغانيه عن النبي الكريم مثل "المعلم"، وغنى الفنان السويدي ماهر زين "يا نبي سلام عليك".

كذلك قدم محمد ثروت بعضا من الأغاني لمدح النبي المصطفى مثل "روضة الهادي نبينا" و"سلام عليك يا رسول الله"، وغنى حسين الجسمي "على النبي صلوا"، وغنى المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم "سيدنا النبي"، وقدم فريق واما الغنائي أغنيته "كان نفسي عيني تشوف ملامحك".