نسخة إيطالية من "جورج فلويد".. ميلوني تتعهد بالتحقيق في مقتل مواطن مغربي وسط احتجاجات

خرج الآلاف من المحتجين في عدة مدن إيطالية يطالبون بإنصاف المواطن المغربي الراحل عبد الرحيم فقير، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة يوم الأحد إثر تعرضه للعنف من قبل أفراد من الشرطة، في حادثة مشابهة لقضية الرجل الأمريكي الأسود (جورج فلويد) الذي توفي قبل 6 أعوام بسبب عنف عناصر الشرطة الأمريكية.

وأفادت تقارير أولية بأن الاحتجاجات التي شملت مدن ميلانو ونابولي وفلورنسا، انتهت بشكل سلمي، على عكس الاحتجاجات التي خرجت مساء اليوم السابق، والتي شهدت أعمال شغب في بولونيا.

وبحسب خدمات الإنقاذ، أُصيب ما لا يقل عن 11 شخصا، من بينهم أفراد من الشرطة ومتظاهرون، خلال اشتباكات بين الجانبين، بينما قالت الشرطة إن 64 من أفرادها أُصيبوا.

"جورج فلويد" في نسخة إيطالية

وتصدرت وفاة عبد الرحيم فقير، الذي عاش في إيطاليا لأكثر من 30 عاما، عناوين الأخبار في البلاد منذ يوم الأحد. وردد متظاهرون مجددا هتاف "العدالة لفقير" خلال المسيرات. وأجرى كثيرون مقارنات مع قضية جورج فلويد، وهو رجل أسود توفي خلال عملية للشرطة في الولايات المتحدة في مايو/أيار 2020.

وتوفي فقير في أحد شوارع بولونيا يوم الأحد، بعد أن اتصل سكان بالشرطة. وأظهر مقطع فيديو فقير وهو ممدد على وجهه على الأرض، بينما يثبته شرطيان، ويداه مقيدتان خلف ظهره. ويمكن سماعه وهو يصرخ مرارا: "ساعدوني! كفى، كفى!". ولم يطلق الشرطيان سراحه إلا بعد عدة دقائق، عندما توقف عن الحركة. ثم أعلن طبيب وفاته.

ميلوني تتعهد بالتحقيق

وردا على الاحتجاجات، تعهدت رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني بالتحقيق في "أي مسؤوليات بأقصى قدر من الصرامة"، كما أدانت أعمال العنف ضد الشرطة.

وأكدت ميلوني على "إكس" أن "من الضروري تحديد المسؤوليات المحتملة بأقصى درجات الدقة فيما يتعلق بوفاة عبد الرحيم فقير، كما يجب الوصول إلى الحقيقة كاملة، من دون أحكام مسبقة أو تساهل مع أي طرف".

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ودعا أيضا وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إلى انتظار نتائج التحقيق، مؤكدا في تصريح لصحيفة إل ميساجيرو أن "لا أحد فوق القانون".

وأشعلت الحادثة جدلا سياسيا، حيث هاجمت إلاريا كوتشي عضو البرلمان المنتمية إلى تحالف الخضر واليسار المعارض، ميلوني وحكومتها الائتلافية اليمينية، معتبرة أن سياساتهما "المشبعة بالكراهية والعنصرية" أسهمت في خلق مناخ يغذي العنف.

وعقب الحادثة رصدت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، انتشار تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي تضمنت خطابا تحريضيا وتعميمات تربط الأجانب بالجريمة والفوضى، وتستهدف الجاليات ذات الأصول العربية والإسلامية.

ضغوط مغربية

ويأمل المحققون أن يكشف تشريح الجثة، المقرر إجراؤه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ملابسات وفاة فقير. وقد سُلمت كاميرا مثبتة على جسد أحد الشرطيين المشاركين في الواقعة إلى ممثلي الادعاء، إلى جانب مقطع فيديو صوره أحد الجيران شهد الواقعة.

وفُتح تحقيق أولي بتهمة القتل غير العمد بحق الشرطيين الاثنين، وكذلك بحق أربعة من أفراد خدمات الإسعاف الذين اكتفوا في البداية بالمشاهدة دون التدخل.

من جهته، دعا السفير المغربي لدى إيطاليا يوسف بلا، أمس الثلاثاء، إلى كشف جميع ملابسات وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير، في احترام تام للحقيقة والعدالة والكرامة الإنسانية، كما دعا الجالية المغربية إلى "عدم الانجرار وراء الاستفزازات أو محاولات استغلال هذه المأساة المؤلمة".

وأعرب في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن "أسفه لبعض التصريحات والمواقف العلنية التي استبقت نتائج التحقيق"، مؤكدا في الوقت نفسه "احترامه الكامل للمؤسسات القضائية الإيطالية".

بدورها، أفادت وزارة الخارجية المغربية أن "السلطات المغربية طلبت من السلطات الإيطالية المختصة الإسراع في إجراء تحقيق شامل لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الوفاة (…)" مشددة على "ضرورة تحديد المسؤوليات، وضمان تطبيق كامل للإجراءات والتدابير القانونية المطلوبة".

وأكدت الوزارة أن "السلطات المغربية ستواصل متابعة هذا الموضوع عن كثب، في إطار حرصها الدائم على حماية مصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج".