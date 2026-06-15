باكستان تعلن إتمام الاتفاق بين أمريكا وإيران وترمب يأمر برفع الحصار

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، مبيّنا أن التوقيع سيتم يوم الجمعة المقبل في سويسرا، كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إتمام الاتفاق معلنا رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.

وبحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني في منشور على موقع إكس، فإن الجانبين يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.

وأضاف شريف أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة 19 يونيو/حزيران في سويسرا.

وأوضح أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع".