محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال ناشطَين من "أسطول الصمود"

أفادت منظمة عدالة لحقوق الإنسان أن الناشطين الإسباني والبرازيلي اللذين اعتقلتهما إسرائيل عند اعتراضها سفن "أسطول الصمود" الداعم لغزة قبالة سواحل اليونان، وصلا إلى محكمة عسقلان اليوم الأحد.

وقالت مريم عازم من منظمة عدالة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المحكمة طلبت تمديد احتجاز كل من الناشط الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو أفيلا لمدة أربعة أيام.

ونقلت مريم عن الناشطين المحتجزين تأكيدهما أن عملية توقيفهما اتسمت بوحشية بالغة، وأنهما أُبلغا بأنهما سيخضعان للاستجواب من جانب المخابرات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك) بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية".

وتتهم تل أبيب الناشط أبو كشك بأنه "أحد قادة المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، وهي منظمة تتهمها الولايات المتحدة وإسرائيل بالارتباط بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتتهم الناشط البرازيلي بأنه "يعمل مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ويُشتبه في تورطه في أنشطة غير قانونية"، وفقا لبيانات وزارة الخارجية الإسرائيلية.

إدانات

وقد دانت البرازيل وإسبانيا توقيف الناشطَين. وصرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أمس السبت، بأن إسرائيل "لم تقدم أي دليل يدعم الاتهام" الموجه إلى الناشط سيف.

ووصف ألباريس اعتقال المواطن الإسباني في المياه الدولية بأنه "غير قانوني جملة وتفصيلا"، معتبرا إياه إجراء خارجا عن أي صلاحية قانونية لإسرائيل.

وضم أسطول الصمود أكثر من 50 سفينة انطلقت من موانئ في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة المدمر جراء الحرب الإسرائيلية، ثم اعترضته القوات الإسرائيلية ليلة الخميس وفجره وهو لا يزال في المياه الدولية.

وزعمت إسرائيل أنها احتجزت نحو 175 ناشطا من الأسطول، لكن المنظمين اتهموها بـ"خطف" 211 شخصا.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أعلنت -فجر الخميس- أن البحرية الإسرائيلية نفذت عملية واسعة استهدفت أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية قرب جزيرة كريت اليونانية، على مسافة تتجاوز 1000 كيلومتر من السواحل الإسرائيلية.

وقالت إذاعة الجيش إن قوات البحرية سيطرت على 21 سفينة مشاركة في الأسطول، مشيرة إلى أن العملية جرت من دون تسجيل حوادث استثنائية أو إصابات.