بلومبيرغ: حاملة الطائرات فورد تعاني مشكلات أعمق من تأثير حريق غرفة الغسيل

نقل موقع بلومبيرغ اليوم الثلاثاء عن تقرير لوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أن الوزارة تتخوف بشأن قدرة أنظمة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد"، لا سيما نظام إطلاق الطائرات والرادارات، مضيفا أنه "إذا تعرضت الحاملة لنيران العدو، فلن يكون مضمونا استمرارها في العمليات".

وحسب بلومبيرغ، فإن تقرير البنتاغون يفيد بأن حاملة الطائرات فورد تعاني مشكلات أعمق بكثير من تأثيرات حريق في غرفة غسيل الملابس.

يأتي ذلك بعد أن وصلت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" إلى قاعدة سودا باي البحرية في جزيرة كريت اليونانية أمس الاثنين، بعد أن اضطرت لمغادرة الشرق الأوسط إثر اندلاع حريق في منطقة غسيل الملابس، مما أدى إلى تعطيل خطط استخدام هذه السفينة النووية -التي تزن 100 ألف طن- في بسط نفوذها في الحرب مع إيران.

وتُعدّ "فورد"، التي تم تسليمها متأخرة في مايو/أيار 2017، أغلى سفينة حربية أمريكية بُنيت على الإطلاق بتكلفة قدرها 13.2 مليار دولار.

وبمغادرة الحاملة "فورد"، لم يتبق سوى حاملة طائرات أمريكية واحدة -وهي "يو إس إس أبراهام لينكولن"- لدعم الحرب على إيران، مما يبرز الضغط الواقع على أحدث أصول البحرية الأمريكية، في ظل توسع الولايات المتحدة في أنشطتها العسكرية.