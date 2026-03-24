انفجارات بالقدس ورام الله وإصابة بحيفا جراء سقوط شظايا صاروخية

شنت إيران هجمات صاروخية على مناطق واسعة في إسرائيل، فجر اليوم الثلاثاء، حيث دوّت صفارات الإنذار في مدن عديدة وسط حالة استنفار.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدويّ صفارات الإنذار في مناطق عدة، شملت وسط إسرائيل وجنوبها والقدس، إضافة إلى بلدات في الشمال مثل زرعيت، وذلك على خلفية رصد صواريخ ومسيّرات إيرانية.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجار ضخم في منطقتي القدس ورام الله، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ جديدة والعمل على اعتراضها.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد موجتين من الصواريخ الإيرانية خلال ساعات قليلة، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها، بينما سمحت الجبهة الداخلية للسكان بمغادرة الملاجئ بعد نحو 20 دقيقة من إطلاق الإنذارات.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ هجمات استهدفت مواقع متعددة في الأراضي المحتلة، شملت إيلات وديمونة وشمال تل أبيب، إضافة إلى بعض قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة، وذلك بعد ساعات من إعلان سابق عن شن هجومه الـ78 من عمليات "الوعد الصادق 4″ للرد على الولايات المتحدة وإسرائيل.

إصابة شخص في حيفا

وامتدت آثار القصف الإيراني إلى شمال إسرائيل، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة شخص في مدينة نيشر قرب حيفا نتيجة سقوط شظايا صاروخية، بينما تحدثت القناة 12 عن إصابة مباشرة لمبنى في المنطقة ذاتها برأس متفجر.

كما وردت أنباء أولية عن سقوط شظايا في نهاريا ومناطق أخرى قريبة من حيفا، في حين أكد الجيش الإسرائيلي أن فرق الجبهة الداخلية تعمل في موقع بشمال إسرائيل عقب بلاغ بسقوط رأس متفجر أو شظايا.

بدوره، أعلن الإسعاف الإسرائيلي أنه لم يتلق تقارير فورية عن إصابات إضافية، لكنه قام بإرسال فرق طبية إلى منطقة واحدة حيث وردت أنباء عن أضرار.

سياسيا، يأتي هذا التصعيد في ظل حديث عن تحركات دبلوماسية محتملة، إذ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إمكانية تحويل "الإنجازات العسكرية" إلى اتفاق يحمي المصالح الإسرائيلية، مؤكدا في الوقت ذاته أن تل أبيب ستواصل عملياتها العسكرية ضد إيران ولبنان.

في المقابل، تحدث ترمب عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران يتضمن منعها من امتلاك سلاح نووي، وهو ما نفته إيران على لسان رئيس برلمانها محمد باقر قاليباف، في حين أكدت مصادر إيرانية تلقي رسائل من واشنطن عبر وسطاء.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل وما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.