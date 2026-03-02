محلل استخباري: لهذه الأسباب لن تنتصر أمريكا على إيران

قال محلل الاستخبارات الأمريكي السابق راي ماكغفرن إن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران تشكل "مغامرة خطيرة"، ورجح أن تقود إلى سقوط مئات الآلاف من القتلى، معتبرا أن إدارة الرئيس دونالد ترمب "لن تنتصر" في هذه الحرب لأسباب متداخلة سياسية وعسكرية وشعبية.

وفي مقابلة مع الجزيرة مباشر، أوضح ماكغفرن أن توقعه بعدم انتصار الولايات المتحدة يستند إلى جملة من المعطيات، أبرزها:

1- ضعف التأييد الشعبي

أشار ماكغفرن إلى أن المزاج العام الأمريكي لا يميل إلى الحرب، وأوضح أن 25% فقط من الأمريكيين يدعمون الحرب ضد إيران، معتبرا أن خوض حرب واسعة في ظل هذا الرفض الشعبي يضعف قدرة أي إدارة على الاستمرار أو تحقيق نصر حاسم.

2- تراجع الدعم لإسرائيل

ولفت إلى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل "انخفض كثيرا"، مؤكدا أن "الأمريكيين طيبون، لا يحبون الإبادة ولا يحبون التجويع"، وهو ما يقلّص هامش المناورة السياسية للإدارة الأمريكية في تبرير الحرب.

3- إفشال المسار الدبلوماسي

أكد المحلل الاستخباري أن المفاوضات مع إيران كانت "على وشك الانتهاء"، مشيرا إلى أن وزير خارجية عُمان بدر البوسعيدي، الذي شارك في مسار جنيف، تحدث عن تقدم واضح واقتراب من التوافق، وقال "كنت متفائلا من إمكانية حصول ذلك"، معتبرا أن قرار ضرب إيران جاء رغم اقتراب الحل السياسي.

4- سوء تقدير طبيعة إيران وقدراتها

وصف ماكغفرن قرار شن الحرب بأنه "حركة غبية"، وشدد على أن إيران "ليست كما كان العراق عام 2003″، مؤكدا أن طهران تمتلك "القوة والرغبة والعزيمة على المواجهة"، مما يجعل أي حرب معها طويلة ومكلفة.

5- صناعة العداء عبر الإسلاموفوبيا لم تعد فعالة

تطرق المحلل الأمريكي إلى ما وصفه بصناعة "الإسلاموفوبيا" بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، واعتبر أنها لم تعد تقنع الرأي العام الأمريكي، واستشهد بتقرير صادر عن وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) عام 2004 أكد أن "المسلمين لا يكرهون حريتنا ولكنهم يكرهون سياساتنا"، مؤكدا أن الرأي العام الأمريكي تغيّر بشكل واضح منذ ذلك الحين.

إعلان

6- مخاطر توحيد الخصوم بدلا من عزلهم

حذّر راي ماكغفرن من أن استهداف شخصيات كبرى، من بينها المرشد الأعلى علي خامنئي، من شأنه توحيد الناس ليس فقط داخل إيران، بل بين الشيعة وحتى بعض المسلمين السنة، معتبرا أن ذلك يوسع دائرة المواجهة بدلا من احتوائها.

وختم بالقول إن هذه الحرب "مغامرة لن يفوز بها ترمب"، وإن نتائجها ستكون "قصة حزينة" مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات واسعة على إيران، أودت بحياة المئات، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل وتستهدف ما تقول إنها قواعد أمريكية بالمنطقة.