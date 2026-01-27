قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ايران سترتكب خطأ فادحا إذا هاجمت إسرائيل، وإن رد تل أبيب عليها سيكون حازما، مشيرا إلى أن حكومته ستواصل في المقابل العمل من أجل توسيع "دائرة السلام في منطقتنا" والدفع باتجاه فرص جديدة واتفاقات وتحالفات وتطبيع مع دول عربية وإسلامية.

وأكد نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة– أمام الكنيست، أمس الاثنين، أن إسرائيل تواصل حالة التأهب في صفوفها، استعدادا لأي تهديد من إيران.

وفي وقت سابق أمس، تحدث قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر عن "عملية قصيرة وسريعة ونظيفة" في إيران، بالتزامن مع مناورات تمتد أياما. وقالت القيادة إنها تهدف إلى "إظهار القدرة على نشر القدرات الجوية القتالية وتوزيعها واستدامتها في مختلف أنحاء منطقة مسؤولية القيادة الوسطى".

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن كوبر قوله خلال اجتماعه مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن منطق بلاده يقوم على "عملية قصيرة وسريعة ونظيفة". وأكد أن الجاهزية الكاملة في الساحة الإيرانية تتطلب وقتا، لكن الولايات المتحدة مستعدة دائما لأي إجراء محدود.

وأشار كوبر إلى أن الهجوم المحتمل إذا وقع فسيستهدف المسؤولين الذين ألحقوا أذى بالمتظاهرين.

تنسيق ودفاع

في السياق ذاته، أفاد رئيس الأركان الإسرائيلي بأنه تمّت مناقشة التنسيق الدفاعي بين إسرائيل والولايات المتحدة في حال شن هجوم قد يؤدي إلى إطلاق صواريخ باليستية اتجاه إسرائيل. وأكد قائد قيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل أن تل أبيب تراقب حشد القوات الأمريكية في الخليج، وتستعد لاحتمال شن هجوم، لكنها لا تعرف إلى أين ستتجه الأمور بشأن إيران.

من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن قائد قيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل تأكيده أن تل أبيب لا تعرف إلى أين تتجه الأمور بشأن إيران، قائلا "نحن نرى حشد القوات الأمريكية في الخليج، ونستعد لاحتمال أن تقرر واشنطن شن هجوم".

إعلان

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق مظاهرات شعبية في إيران أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وحذّرت إيران من أن أي تحرك عدائي ضدها سيُقابَل برد واسع يستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة، وذلك بالتزامن مع حشد عسكري أمريكي متزايد في الشرق الأوسط ومخاوف من مواجهة مفتوحة.

ومن لبنان، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الحرب على إيران قد تشعل المنطقة هذه المرة. وشدَّد على أن الحزب مصمم على الدفاع في حال استهداف إيران واغتيال قيادتها، وأنه سيختار كيف سيتصرف.