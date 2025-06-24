الرئيس الإيراني يعرب لأمير قطر عن أسفه للهجوم على قاعدة العديد

أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن أسفه للهجوم الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على قاعدة العديد الجوية، مساء أمس الاثنين، مؤكدا أنه لم يكن يستهدف قطر وشعبها، وفقا لبيان للديوان الأميري.

وقال الديوان الأميري إن أمير قطر جدد -خلال الاتصال الذي تلقاه من الرئيس الإيراني اليوم الثلاثاء- إدانة بلاده الشديدة للهجوم على قاعدة العديد باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن الرئيس الإيراني أعرب لأمير قطر عن "أسفه عما تسبب به هذا الهجوم من أضرار، منوها إلى أن دولة قطر وشعبها لم يكونا المستهدفين من هذه العملية".

وقال بزشكيان إن "هذا الهجوم لا يمثل تهديدا لدولة قطر، مؤكدا أن دولة قطر ستظل دولة جوار مسلمة وشقيقة، وأعرب عن تطلعه إلى أن تكون العلاقات بين البلدين دائما مبنية على أسس احترام سيادة الدول وحسن الجوار".

سمو الأمير المفدى يتلقى اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. https://t.co/xrn7hpCfPR — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) June 24, 2025

استدعاء السفير الإيراني

وكانت وزارة الخارجية القطرية استدعت السفير الإيراني في الدوحة على خلفية الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة العديد الجوية مساء أمس الاثنين.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي للسفير الإيراني علي صالح آبادي أن "هذا الانتهاك يتنافى تماما مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة قطر وإيران".

كما أكد وزير الدولة القطري على ضرورة العودة فورا إلى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل الخلافات والقضايا العالقة، وتجنب التصعيد.

ومساء أمس، قصفت إيران قاعدة العديد في قطر في عملية سمتها "بشائر الفتح"، ردا على الهجوم الأميركي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية. وأعلنت الدوحة أن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ الإيرانية بنجاح.

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: ندين بأشد العبارات اعتداء الحرس الثوري الإيراني على قاعدة العديد القطرية، وسنتخذ كل الإجراءات الدبلوماسية والقانونية ردا على الهجوم pic.twitter.com/kOwT5xrgo1 — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 24, 2025

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توضيحات إيرانية

وقد بادر العديد من كبار المسؤولين الإيرانيين إلى القول إن الهجوم موجه إلى القوات الأميركية، مشددين على عمق العلاقة بين الدوحة وطهران.

وفي اتصال مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية قطر شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن "قصف قاعدة العديد جاء دفاعا عن النفس، وردا على العدوان الأميركي يوم 22 يونيو/حزيران (الحالي) على أراضي إيران وسيادتها.

وأضاف عراقجي أن "إيران طالما التزمت بمبدأ حسن الجوار مع دولة قطر والدول المجاورة الأخرى، لن نسمح لأميركا والنظام الصهيوني بإثارة الفتنة بيننا وبين إخواننا في المنطقة".