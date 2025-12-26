ناج من تفجير مسجد حمص يروي لحظات الرعب بين الأذان والإقامة

روى ناج من التفجير، الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمحافظة حمص، تفاصيل اللحظات الأولى للانفجار الذي وقع أثناء إقامة شعائر صلاة الجمعة، متسببا بحالة من الهلع والفوضى داخل المسجد.

وأعلنت الداخلية السورية، مساء الجمعة، مقتل 8 أشخاص وإصابة 18 آخرين، جراء "هجوم إرهابي" داخل مسجد علي بن أبي طالب في مدينة حمص وسط البلاد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في وقت تعمل فيه الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة مثيري القلاقل الأمنية ولا سيما من فلول نظام الأسد الذي أطيح به أواخر 2024.

وقال الناجي، للجزيرة مباشر، إن التفجير وقع بين الأذان والإقامة أثناء صلاة السنة، موضحا أنه كان يؤدي الصلاة جالسا على كرسي بسبب مشكلات صحية، قبل أن يسمع "صوت انفجار قوي من الجهة الغربية للمسجد".

وأضاف "الصوت كان شديدا لدرجة أن أذني اليمنى لم تعد تسمع جيدا"، مشيرا إلى أن الانفجار أدى إلى سقوط عدد من المصلين أرضا، مقدرا عدد المصابين بين 20 و30 شخصا، وسط حالة ارتباك شديد.

فزع ورعب

وأوضح أن طبيعة الانفجار ترجح، بحسب تقديره، استخدام عبوة ناسفة، قائلا إنهم "لم يشاهدوا ما يدل على وجود أكثر من تفجير"، لافتا إلى أن المشهد كان صادما، مع وجود دماء وضحايا داخل المسجد، وأضاف "أي شخص يرى أمامه شهداء ودماء لا يمكن وصف شعوره.. الناس فزعت وانرعبت".

وعبر الناجي عن صدمته من استهداف مكان عبادة، قائلا "قلنا وصلنا إلى الأمن والأمان، لكن حتى بيوت الله لم تسلم"، معتبرا أن من يقف خلف التفجير "لا يريد مصلحة البلد ولا المحبة والوئام بين الناس".