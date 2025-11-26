ضباط يعلنون عزل الرئيس في غينيا بيساو والسيطرة على السلطة

ذكرت وكالة رويترز أن ضباطا في جيش غينيا بيسا أعلنوا على التلفزيون الرسمي عزل الرئيس عمر سيسوكو وتعليق عمل مؤسسات الدولة حتى إشعار آخر، وذلك قبل يوم من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأعلن ضباط الجيش تشكيل "القيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام" وتوليها المسؤولية في الدولة الواقعة غرب أفريقيا حتى إشعار آخر، كما أعلنوا تعليق العملية الانتخابية.

وجاء هذا الإعلان بعد سماع دوي إطلاق نار في مواقع رئيسية، وخاصة قرب مقر اللجنة الوطنية للانتخابات التي من المقرر أن تعلن عن النتائج غدا الخميس.

وقال شهود عيان إن إطلاق النار استمر لمدة ساعة تقريبا، لكنه توقف على ما يبدو بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، حسبما أفاد صحفي من رويترز.

ويتنافس في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي الرئيس الحالي عمر سيسوكو إمبالو مع أبرز منافسيه فرناندو دياس.

وأعلن كلا الجانبين فوزهما في الجولة الأولى التي جرت يوم الأحد.

وشهدت الدولة الساحلية الصغيرة الواقعة بين السنغال وغينيا 9 انقلابات على الأقل خلال الفترة بين عامي 1974، عندما نالت الاستقلال عن البرتغال، و2020، حينما تولى إمبالو منصبه.