البرهان للجزيرة: الجيش يحقق انتصارات وخسارة بعض المدن لا تعني الهزيمة

قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن الجيش يحقق انتصارات بشكل يومي، وإن خسارة بعض المدن أو المواقع لا تعني هزيمة القوات المسلحة.

وأضاف البرهان -في لقاء مع الجزيرة يُبث لاحقا- أن الجيش السوداني مصمم على الانتصار وإلحاق الهزيمة بمن وصفهم أعداء السودان.

وتابع رئيس مجلس السيادة السوداني أنه لا يمكن الحديث عن المجاعة في السودان دون ذكر أسبابها.

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع منعت الأهالي من الزراعة في إقليم دارفور غربي البلاد.

وقال البرهان إن من مسؤولية القيادة السودانية الدفاع عن البلاد، وإن لها الحق في الحصول على السلاح لحمايتها من الانهيار.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان صراعا مسلحا أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص، ونزوح ما يصل إلى 8.5 ملايين، بحسب الأمم المتحدة.