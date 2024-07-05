أمير قطر: الوضع في غزة مأساوي ونسعى لوقف الحرب

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن بلاده تسعى إلى وقف الحرب على غزة من خلال حل يوقف القتال ويخرج المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وأضاف أمير دولة قطر -خلال اجتماع مع الرئيس البولندي أندجي سيباستيان دودا في العاصمة وارسو- أن الوضع في غزة مأساوي وصعب للغاية، وهو ما يتطلب تضافر المزيد من الجهود لوقف الحرب.

ووصل أمير قطر أمس الخميس، إلى وارسو في زيارة قادما من كازاخستان، ضمن جولة بدأها الأربعاء، التقى خلالها الرئيس قاسم جومارت توكاييف لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي احتضنتها العاصمة أستانا.

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة.

ومنذ 9 أشهر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت أكثر من 125 ألف فلسطيني بين شهيد، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.