فتح الأجواء السورية أمام حركة الطيران خلال ساعات

أعلن وزير النقل في الحكومة الانتقالية في سوريا أنه سيتم خلال الساعات المقبلة فتح الأجواء السورية أمام حركة الطيران.

وأضاف الوزير أن السلطات تعمل حاليا على تجهيز المطارات المدنية لاستقبال وإقلاع الطائرات.

وأوضح الوزير أنه تم تجهيز مطار حلب الدولي للعمل، وسيتم الإعلام عن موعد تشغيله وكذلك مطار دمشق خلال أيام.

كما أكد الوزير أن العمل مستمر لتجهيز وترتيب إجراءات عمل المعابر الحدودية مع دول الجوار.

وكانت كاميرا الجزيرة قد رصدت الاستعدادات الفنية التي تجري على قدم وساق لإعادة تشغيل مطار دمشق الدولي، وذلك بعد أيام من سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال مراسل الجزيرة محمود الكن إن الطيارين قاموا اليوم الخميس بعملية "دحرجة" لإحدى طائرات "إيرباص 320″، مضيفا أن التوقعات تشير إلى إعادة تشغيل مطار العاصمة السورية على مراحل خلال الأيام القليلة المقبلة وربما تستغرق أسبوعا.

ويعد مطار دمشق الدولي أكبر مطار دولي في سوريا، ويبعد عن العاصمة دمشق حوالي 25 كيلومترا في الاتجاه الشرقي. كما يعتبر المقر الرئيسي ومركز عمليات الخطوط الجوية السورية، وأجنحة الشام (شركة طيران سورية خاصة).

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، خرج مطار دمشق الدولي عن الخدمة، جراء قصف إسرائيلي تعرض له، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها.

إعلان

وفي سياق ذي صلة، قال مدير مطار دمشق الدولي أنيس فلوح إن المطار المغلق منذ سقوط حكم بشار الأسد -الأحد الماضي- سيفتتح قريبا، مشيرا إلى أن الفرق تعمل بشكل مستمر لإعادة تأهيله وفتحه أمام الملاحة الدولية.

من جانبه، قال مدير صيانة الطائرات في المطار سامر راضي -الذي التقته الجزيرة- إن الخطوط الجوية السورية تضم أسطولا من 12 طائرة، بينها 8 من نوع إيرباص "إيه 320/20" (A320/20).