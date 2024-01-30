هنية: تلقينا مقترح باريس لوقف إطلاق النار وسندرسه

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، قوله إن الحركة تلقت مقترحا من باريس لوقف إطلاق النار، وستدرسه للرد عليه.

وأضاف هنية في بيان له اليوم: "إن أولوية الحركة هي إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من غزة"، مضيفا أن حماس "منفتحة على كل الأفكار التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء العدوان على غزة، وتأمين إيواء النازحين".

كما أوضح أن الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرة تقضي بإعادة الإعمار، وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية الأسرى الفلسطينيين. وأفاد بأنه تلقى دعوة لزيارة القاهرة لبحث اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.

وثمّن هنية دور قطر ومصر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة على طريق إنهاء العدوان، وقدّر موقف جنوب أفريقيا برفعها الدعوى ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

كما قال إن حركة حماس تقدر دور مصر المتطابق مع موقف الشعب الفلسطيني ومقاومته برفض وجود الاحتلال على الحدود مع مصر وإفشال خطط التهجير، مستنكرا الاعتداءات التي يتعرض لها لبنان واليمن وسوريا والعراق والتهديدات المتواصلة لإيران.

وتابع أن الحركة تعتز بما يجري على جبهات المقاومة المساندة لغزة من تطورات نوعية تهدف لوقف العدوان ورفع الحصار.

وأكد أن على العالم الضغط على الاحتلال لوقف المجازر وجرائم الحرب بما في ذلك سياسة التنكيل بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

وأعرب عن استنكاره موقف الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتعليق مساهمتها بدلا من زيادتها.