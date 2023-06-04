هاكان فيدان.. وزير الخارجية في حكومة أردوغان الجديدة

تسلم رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان حقيبة وزارة الخارجية في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة خلفا لمولود جاويش أوغلو.

جاء ذلك في إعلان الرئيس أردوغان تشكيلته الوزارية الجديدة مساء أمس السبت بالعاصمة أنقرة.

وفي ما يلي نبذة عن تكوين هاكان فيدان الأكاديمي وأبرز المناصب التي تقلدها:

من مواليد العاصمة أنقرة سنة 1968.

تخرج في المدرسة الحربية بمدرسة اللغات في القوات البرية عام 1986.

بكالوريوس في العلوم السياسية والإدارية من جامعة ميريلاند.

ماجستير ودكتوراه من جامعة بيلكنت بأنقرة/ قسم العلاقات الدولية.

عمل في وحدات التدخل السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO).

عمل في صفوف فرع جمع المعلومات السريعة بألمانيا.

مسؤول السياسة الخارجية وقضايا الأمن في رئاسة الوزراء.

عضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ممثل خاص لرئيس الجمهورية ونائب لرئيس جهاز الاستخبارات.

تولى عام 2003 منصب رئاسة وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، واستمر في منصبه حتى عام 2007.

شغل منصب نائب رئيس جهاز الاستخبارات التركية في أبريل/نيسان 2010.

شغل منصب رئيس جهاز المخابرات طوال 13 عاما منذ مايو/أيار 2010، وبذلك كان أول رئيس شاب يشغل هذا المنصب.

يذكر أن المدعي العام الجمهوري في إسطنبول -الذي يتمتع بصلاحيات خاصة- استدعى فيدان في السابع من فبراير/شباط 2012 للتحقيق معه بصفة مشتبه فيه، وعلى إثر ذلك تم تعديل القانون الخاص بجهاز الاستخبارات ليتم ربط الإذن بالسماح بالتحقيق مع موظفي الجهاز أو مع رئيسه بإذن خاص من رئاسة الوزراء فقط.