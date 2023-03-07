وزير خارجية السعودية: الاتفاق النووي مع إيران ليس مثاليا وهناك حوار لعودة سوريا للحضن العربي

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن بلاده منفتحة على الحوار مع إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي مع إيران ليس مثاليا ويجب أن يعالج مخاوف دول الجوار.

كما أكد أن هناك حوارا لعودة سوريا إلى الحضن العربي لكن من المبكر الحديث عن ذلك، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن التقارير التي تفيد بوجود تباعد في العلاقات الإماراتية السعودية مبالغ فيها، وأضاف أن لدى السعودية شراكةً قوية للغاية مع الإمارات رغم وجود بعض الأمور التي لا يتفق عليها الجانبان.