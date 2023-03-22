عاجل | الرئيس الجزائري للجزيرة: نأسف لوصول العلاقة بين الجزائر والمغرب إلى هذا المستوى بين بلدين جارين
عاجل | الرئيس الجزائري للجزيرة: نأسف لوصول العلاقة بين الجزائر والمغرب إلى هذا المستوى بين بلدين جارين
الرئيس الجزائري للجزيرة: العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة وموقفنا هو ردة فعل
الرئيس الجزائري للجزيرة: نعتبر موقف إسبانيا بخصوص الصحراء موقفا فرديا من حكومة سانشيز
الرئيس الجزائري للجزيرة: إسبانيا انحازت في ملف الصحراء الغربية بتصرفات سرية لا تعفيها من مسؤولياتها
الرئيس الجزائري للجزيرة: المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا مستمرة وأغلبها من القطاع الخاص بين البلدين
الرئيس الجزائري للجزيرة: إسبانيا انحازت في ملف الصحراء الغربية بتصرفات سرية لا تعفيها من مسؤولياتها
الرئيس الجزائري للجزيرة: العلاقات الجزائرية الإيطالية إستراتيجية وتاريخية ومتينة جدا وتمتد من أيام الثورة
تبون للجزيرة: اتفاقية الطاقة مع إيطاليا تشمل الكهرباء والغاز والهيدروجين ونسعى لتنفيذها بالتعاون مع أوروبا.
الرئيس الجزائري للجزيرة: زيارتي إلى روسيا ما زالت قائمة وستتم في شهر مايو القادم بدعوة من الرئيس الروسي
تبون للجزيرة: الجزائر مؤهلة لدور وساطة في الأزمة الأوكرانية ونحن من الدول القليلة التي لها مصداقية كافية لذلك
الرئيس الجزائري للجزيرة: القضية الفلسطينية هي القضية الأم وتكاد تكون قضية داخلية في الجزائر