عاجل | الرئيس الجزائري للجزيرة: نأسف لوصول العلاقة بين الجزائر والمغرب إلى هذا المستوى بين بلدين جارين

الرئيس الجزائري للجزيرة: العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة وموقفنا هو ردة فعل

الرئيس الجزائري للجزيرة: نعتبر موقف إسبانيا بخصوص الصحراء موقفا فرديا من حكومة سانشيز

الرئيس الجزائري للجزيرة: إسبانيا انحازت في ملف الصحراء الغربية بتصرفات سرية لا تعفيها من مسؤولياتها

الرئيس الجزائري للجزيرة: المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا مستمرة وأغلبها من القطاع الخاص بين البلدين

الرئيس الجزائري للجزيرة: إسبانيا انحازت في ملف الصحراء الغربية بتصرفات سرية لا تعفيها من مسؤولياتها

الرئيس الجزائري للجزيرة: العلاقات الجزائرية الإيطالية إستراتيجية وتاريخية ومتينة جدا وتمتد من أيام الثورة

تبون للجزيرة: اتفاقية الطاقة مع إيطاليا تشمل الكهرباء والغاز والهيدروجين ونسعى لتنفيذها بالتعاون مع أوروبا.

الرئيس الجزائري للجزيرة: زيارتي إلى روسيا ما زالت قائمة وستتم في شهر مايو القادم بدعوة من الرئيس الروسي

تبون للجزيرة: الجزائر مؤهلة لدور وساطة في الأزمة الأوكرانية ونحن من الدول القليلة التي لها مصداقية كافية لذلك

الرئيس الجزائري للجزيرة: القضية الفلسطينية هي القضية الأم وتكاد تكون قضية داخلية في الجزائر