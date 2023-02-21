بعد تحذير بلينكن لبكين من دعم موسكو بالسلاح.. الصين تحذر من خروج الوضع عن السيطرة في أوكرانيا وتطرح مبادرة للأمن العالمي

أعرب وزير الخارجية الصيني تشين غانغ عن قلق بلاده الشديد من تفاقم الوضع في أوكرانيا، الذي قد يخرج عن السيطرة على حد تعبيره، رافضا في الوقت ذاته أي تدخل خارجي في شؤون بلاده.

ويأتي تصريح الوزير الصيني غداة تحذير وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لبكين من العواقب إذا قدمت الصين دعما عسكريا لروسيا في حربها مع جارتها أوكرانيا.

وأشار بلينكن -خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي في أنقرة أمس الاثنين- إلى أن بلاده تراقب بقلق المساعدات الصينية إلى روسيا، خاصة في مجال الأسلحة.

وإثر تصريح بلينكن، حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن إقدام الصين على خطوة كهذه "سيشكل بالنسبة لنا خطا أحمر" في العلاقة بين بروكسل وبكين.

وقال الوزير الصيني، في كلمة خلال إطلاق ما سماها مبادرة الأمن العالمي اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن تحقيق الأمن العالمي بدون أمن الصين، مشيرا إلى أن الأمن حق لجميع دول العالم.

وأكد تشين غانغ معارضة بكين لعقلية الحرب الباردة والمواجهة بين المعسكرين، وسط تصعيد وتكثيف القمع والاحتواء الخارجيين للصين، مما يشكل تهديدا خطيرا لسيادة الصين وأمنها، حسب قوله.

وأضاف "نحث دولا معينة على التوقف في أسرع وقت ممكن عن صب الزيت على النار، وندعوها إلى التوقف عن إلقاء اللوم على الصين، وإلى التوقف عن إثارة الضجيج بصياحها: اليوم أوكرانيا، وغدًا تايوان"، في تصريحات تستهدف الولايات المتحدة على ما يبدو.

وشدد على أن بلاده تقف بحزم ضد أي شكل من أشكال الهيمنة وأنها ترفض أي تدخل خارجي في شؤونها، وقال إن بكين "قلقة للغاية" من النزاع الدائر في أوكرانيا الذي "يتفاقم، بل يخرج عن السيطرة".

وأضاف أن بلاده ستعمل مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز "حوار السلام" والتشاور، ومعالجة مخاوف كل الأطراف، والسعي لتحقيق الأمن المشترك.

وقبيل أيام من دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني يوم 24 فبراير/شباط الجاري، قالت الصين -السبت الماضي- إنها ستعرض هذا الأسبوع مقترحا للتوصل إلى "حل سياسي" للأزمة الأوكرانية.

وأمس الاثنين، رد الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين -في مؤتمر صحفي دوري- على اتهامات بلينكن لبكين بقوله إن "الولايات المتحدة هي التي ترسل أسلحة إلى ساحة المعركة دونما توقف، وليست الصين".

وأضاف أن الصين "تحث الولايات المتحدة على التفكير بتصرفاتها، وبذل المزيد لتحسين الوضع وتعزيز السلام والحوار، والتوقف عن التهرب من المسؤولية ونشر معلومات زائفة".