طوفان الأقصى.. مقاطع مصوّرة توثق عمليات المقاومة الفلسطينية

وثّقت عدة مقاطع مصورة انتصارات المقاومة الفلسطينية في إسرائيل، إذ تمكنت عناصر من كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من شن عملية عسكرية غير مسبوقة أطلقت عليها "طوفان الأقصى".

وتمكن عناصر المقاومة من التسلل واقتحام مستوطنات والسيطرة عليها وأسر وقتل عشرات الإسرائيليين.

وفي ما يلي مجموعة من المقاطع المصورة:

صواريخ المقاومة





نشر مقطع مصور لعملية إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة على الجانب الإسرائيلي، حيث تصاعدت أعمدة الدخان في عدة مدن وبلدات إسرائيلية.

آثار الدمار





وفي مدينة عسقلان، شوهدت نيران مشتعلة في السيارات والبنايات، ودخان متصاعد في الأرجاء وحالة من الفزع بين السكان الإسرائيليين عقب قصف قوات المقاومة الفلسطينية.

هروب ورعب





وخوفا من الأسر أو من الموت، فر العشرات من الإسرائيليين صباح اليوم السبت تزامنا مع عملية "طوفان الأقصى".

استيلاء واحتفال









كما وثقت عدة صور ومقاطع احتفال الفلسطينيين باستيلاء جنود المقاومة على إحدى دبابات الاحتلال الإسرائيلي، وسط هتافات وتكبيرات بتحقيق الانتصار.

أسرى بقبضة المقاومة





ووقع جنود من قوات الاحتلال بقبضة المقاومة الفلسطينية، وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لعدد منهم وسط هتافات تحتفي بأسرهم.





كما اقتحمت كتائب القسام موقع إيرز العسكري شمال القطاع، وقتلت وأسرت من فيه من الجنود ضمن معركة.





احتفالات وابتهاج





وعمّت مشاهد الاحتفال عددا من المدن الفلسطينية، من بينها نابلس وغزة، حيث خرج المئات للشوارع حاملين الأعلام الفلسطينية مرددين الشعارات الداعية لمواصلة المقاومة حتى النصر.