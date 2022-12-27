حذّرت واشنطن بكين اليوم الثلاثاء من الوقوع في ما وصفته "بحسابات خاطئة" غداة أكبر توغل صيني في أجواء تايوان، في حين اتخذت تايبيه قرارا لتعزيز استعدادها القتالي.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي -في بيان- إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء ما وصفه بالنشاط العسكري الاستفزازي للصين بالقرب من تايوان.

وأضاف أن النشاط العسكري الصيني يزعزع الاستقرار، ويخاطر بالوقوع في حسابات خاطئة، ويقوض السلام والاستقرار الإقليميين.

وتعهد مجلس الأمن القومي الأميركي بمواصلة مساعدة تايوان في الحفاظ على قدرات كافية للدفاع عن نفسها، بما يتوافق مع التزامات الولايات المتحدة الطويلة الأمد ومع سياسة "الصين الواحدة"، وفق البيان نفسه.

وكانت وزارة الدفاع التايوانية أعلنت أمس الاثنين أن 71 طائرة صينية ما بين مقاتلة ومسيرة اخترقت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة؛ في أكبر توغل صيني حتى الآن.

وكانت أكبر الاختراقات السابقة سجلت خلال المناورات الصينية غير المسبوقة حول تايوان في أغسطس/آب الماضي في ذروة التوتر بين بكين وواشنطن عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي إلى تايبيه.

من جهته، قال الجيش الصيني إنه سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادة البلاد وسلامة أراضيها.

وتعد الصين تايوان جزءا من أراضيها وتعهدت مرارا بإعادة ضمها سلما أو بالقوة، في حين ترفض تايوان ذلك وأعلنت في مناسبات كثيرة أنها ستدافع عن نفسها في حال تعرضت للاجتياح.

الخدمة العسكرية

في هذه الأثناء، أعلنت رئيسة تايوان تساي إنغ ون -اليوم الثلاثاء- أن الخدمة العسكرية الإجبارية في البلاد ستمدّد من 4 أشهر إلى عام واحد، بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني 2024، وذلك لتعزيز استعدادها القتالي ضد الهجمات الصينية المحتملة.

كما وعدت تساي بزيادة الراتب الشهري للمجندين ليصبح أعلى من الراتب المبدئي الحالي للتأكد من أنهم يكسبون ما يكفي لتغطية نفقاتهم اليومية الأساسية.

ومع ذلك، حذر الخبراء من أن تنفيذ البرنامج قد يكون صعبا نظرا لافتقار تايوان إلى ضباط لتدريب المجندين ونقص الموارد والتسهيلات اللازمة لتوسيع أنظمة التدريب.

وقبل أيام، أقرّ الكونغرس الأميركي قانون الموازنة للعام المقبل، والذي يسمح بتقديم مساعدات عسكرية فورية لتايوان تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار.