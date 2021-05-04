فرنسا ترفض شروط بريطانيا للصيد في جزر القنال الإنجليزي

أعلنت وزارة البحار الفرنسية أن "المطالب الجديدة" التي فرضتها لندن لإصدار تراخيص للصيد في جزر القنال الإنجليزي، وخصوصا جزيرة غيرسي، "باطلة ولاغية".

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها "نعتبر أنه إذا تم إدراج مطالب جديدة لتقسيم المناطق البحرية أو معدات الصيد في التراخيص، في وقت لم يتم فيه إخطار المفوضية الأوروبية بالأمر، فهي لاغية وباطلة".

وأكدت الوزارة تمسكها بـ"الاحترام الصارم" لاتفاق الصيد البحري الذي تم التفاوض بشأنه في إطار البريكست، وقالت "إذا أرادت بريطانيا إدخال أحكام جديدة، عليها إبلاغ المفوضية الأوروبية التي بدروها تبلغنا بذلك، مما يسمح لنا بالتحاور بعد ذلك".

وبالنسبة إلى مياه جزيرة غيرسي، نشرت بريطانيا يوم الجمعة الماضي قائمة بـ41 سفينة مزودة بجهاز يسجل مواقع السفن يرخص لها بالصيد اعتبارا من السبت الماضي، وتتعلق القائمة أساسا بتقسيم جديد للمناطق البحرية داخل مياه جزيرة غيرسي، والأمكنة التي يمكن للسفن أن تبحر فيها أو لا تبحر، وتحدد أيضا الأحكام الجديدة وعدد الأيام التي يمكن أن يصطاد فيها الصيادون وبأي سفن.

وقالت وزارة البحار الفرنسية إن "هذه القائمة مرفقة بمطالب جديدة ولم يتم التشاور بشأنها ولا مناقشتها ولا الإبلاغ عنها مسبقا"، كما أبلغت المفوضية الأوروبية بهذه التدابير الجديدة التي لم تكن مدرجة مسبقا، مشيرة إلى أن المفوضية هي الطرف المخول بالتفاوض، وبالتالي نتوقع الآن أن تبدأ مباحثات مع بريطانيا لفهم معنى كل هذه الأحكام، وتقدم لنا لاحقا تفسيرات.

وفي العاصمة البلجيكية بروكسل نقلت وكالة فرانس برس أمس الاثنين عن المتحدثة باسم المفوضية فيفيان لونيلا قولها "إن أي شرط يجب أن يبلغ مع إشعار كاف للطرف الآخر ليتمكن من التعليق عليه أو التكيف، وبالتالي فإن مثل هذه الشروط يجب ألا تكون تمييزية حيال صيادينا"، مؤكدة أن المفوضية ستتصل بالسلطات البريطانية بشأن أي مسألة ذات صلة بالموضوع.

ردود فعل

وإثر هذا الإعلان تجمع 60 صيادا فرنسيا صباح أمس الاثنين في شيربور أمام مكتب الشؤون البحرية دون وقوع حوادث مع مظاهرات شارك فيها 60 صيادا من غرانفيل بعد ظهر اليوم نفسه، وفقا للشرطة.

وقال ديمتري روغوف رئيس اللجنة الإقليمية للصيد في نورمندي "من الطبيعي أن تكون هناك ردود على العدوان الذي نتعرض له من قبل سلطات غيرسي بشأن تراخيص الصيد. ونأمل أن تأخذ الدولة تدابير للرد على ذلك".

وفي بيان مشترك لهم، دعت اللجان الإقليمية للصيد في بريتاني ونورمندي إلى "تعليق العلاقات الاقتصادية مع غيرسي منها خط العبارة الذي يربط غيرسي باليابسة".