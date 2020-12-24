فجر رئيس الحركة الملكية الدستورية العراقية الشريف علي بن الحسين مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه عن سقوط النظام السياسي في العراق قبل نهاية الصيف القادم، مشيرا إلى أن النظام العراقي لن يتمكن من تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال الشريف علي بن الحسين خلال حوار تلفزيوني إن "النظام السياسي في العراق سيسقط قبل نهاية الصيف القادم، والنظام السياسي لن يستطيع دفع رواتب الموظفين، ودخلنا في العد التنازلي، واللعبة انتهت".

الشريف علي بن الحسين: النظام السياسي في #العراق سيسقط قريبا جدا pic.twitter.com/9Rr3MXYvrK — محمد السامرائي (@2yT2LcoXwZ6UOXW) December 23, 2020

وفي سياق متصل، كشف عضو مجلس النواب العراقي محمد إقبال عن أنباء بشأن فرض الولايات المتحدة عقوبات على البنك المركزي العراقي، قائلا إن "البنك المركزي العراقي قد يكون في مرمى الخزانة الأميركية".

وتفاعل عراقيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مع حديث الشريف علي بن الحسين عن سقوط النظام العراقي.

وقال الكاتب الصحفي جاسم الشمري "هذا يؤكد أن الانتخابات القادمة لن تُجرى".

الشريف علي بن الحسين: النظام السياسي في العراق سيسقط قبل نهاية الصيف المقبل! وهذا يؤكد أن الانتخابات القادمة لن تكون! — جاسم الشمري/ كاتب وصحفي (@dr_jasemj67) December 22, 2020

وعلق الباحث السياسي أمير الساعدي قائلا "حسب رأيي، تبقى وجهة نظر شخصية مبنية على بعض المعطيات التي قد تغيرها لعبة السياسة والمصالح، فلا يوجد إلا ثابت واحد بالسياسة هو مصلحة من يمتلك القوة أولا".

الشريف علي بن الحسين: النظام السياسي في #العراق سيسقط قبل نهاية الصيف المقبل.

وحسب رأيي تبقى وجهة نظر شخصية مبنية على بعض المعطيات التي قد تغيرها لعبة السياسة والمصالح، فلا يوجد إلا ثابت واحد بالسياسة هو مصلحة من يمتلك القوة أولا. pic.twitter.com/iVjhukj6v7 — Dr. Ameer Alsa’aedi (@IraqiSpirit) December 22, 2020

واتهمت النائبة اكتفاء الحسناوي السلطة في العراق بالعمالة، قائلة "بين انعدام الرؤية السياسية والاقتصادية واللامبالاة بهموم الشعب.. الحكومة تخفض قيمة العملة الوطنية وتُجوّع الناس إجلالا للدولار، أي عمالة أكبر من هذه؟".

بين انعدام الرؤيا السياسية والاقتصادية واللامبالاة بهموم الشعب الحكومة تخفض قيمة العملة الوطنية وتُجوّع الناس إجلالا للدولار، أي عمالة اكبر من هذه؟#هيبة_الدينار_تضيع — النائب الدكتورة اكتفاءالحسناوي (@lkteffaalhasnaw) December 22, 2020

من جهته، دعا النائب حسن فدعم إلى التفاؤل وزرع روح الأمل لتجاوز الأزمة.