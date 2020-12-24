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مفاجأة من العيار الثقيل.. وريث الأسرة الملكية يتوقع سقوط النظام السياسي في العراق قريبا

الشريف علي بن الحسين قال إن الحكومة لن تستطيع دفع رواتب الموظفين (الفرنسية)
الشريف علي بن الحسين قال إن الحكومة لن تستطيع دفع رواتب الموظفين (الفرنسية)
24/12/2020-|آخر تحديث: 24/12/202008:19 PM (مكة المكرمة)

فجر رئيس الحركة الملكية الدستورية العراقية الشريف علي بن الحسين مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه عن سقوط النظام السياسي في العراق قبل نهاية الصيف القادم، مشيرا إلى أن النظام العراقي لن يتمكن من تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال الشريف علي بن الحسين خلال حوار تلفزيوني إن "النظام السياسي في العراق سيسقط قبل نهاية الصيف القادم، والنظام السياسي لن يستطيع دفع رواتب الموظفين، ودخلنا في العد التنازلي، واللعبة انتهت".

وفي سياق متصل، كشف عضو مجلس النواب العراقي محمد إقبال عن أنباء بشأن فرض الولايات المتحدة عقوبات على البنك المركزي العراقي، قائلا إن "البنك المركزي العراقي قد يكون في مرمى الخزانة الأميركية".

وتفاعل عراقيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مع حديث الشريف علي بن الحسين عن سقوط النظام العراقي.

وقال الكاتب الصحفي جاسم الشمري "هذا يؤكد أن الانتخابات القادمة لن تُجرى".

وعلق الباحث السياسي أمير الساعدي قائلا "حسب رأيي، تبقى وجهة نظر شخصية مبنية على بعض المعطيات التي قد تغيرها لعبة السياسة والمصالح، فلا يوجد إلا ثابت واحد بالسياسة هو مصلحة من يمتلك القوة أولا".

واتهمت النائبة اكتفاء الحسناوي السلطة في العراق بالعمالة، قائلة "بين انعدام الرؤية السياسية والاقتصادية واللامبالاة بهموم الشعب.. الحكومة تخفض قيمة العملة الوطنية وتُجوّع الناس إجلالا للدولار، أي عمالة أكبر من هذه؟".

من جهته، دعا النائب حسن فدعم إلى التفاؤل وزرع روح الأمل لتجاوز الأزمة.

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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