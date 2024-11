أيهما أفضل نفسيا وماليا.. الدفع نقدا أم باستخدام البطاقات؟

خلصت دراسة حديثة أجرتها جامعة سري البريطانية إلى أن التعامل بالنقد لا يؤثر على مقدار الإنفاق فحسب، بل يعزز أيضًا شعورًا عميقًا بالملكية النفسية، وهو شعور يصعب على المدفوعات الرقمية محاكاته.

ولفت البحث الذي نشرته مجلة "كواليتيتف ماركيت ريسيرتش" إلى أن استخدام النقد يُبقي المستهلكين أكثر وعيًا بأموالهم، مما يحد من عمليات الشراء المتهورة وغير الضرورية، في حين أن الاعتماد على الخيارات الرقمية يجعل المال يبدو "غير مرئي".

A recent study reveals how the physicality of cash influences our spending behaviour. Unlike digital payments, cash creates a sense of psychological ownership that can lead to more mindful spending.

Findings show that cash is not just "money" but a tactile experience that…

