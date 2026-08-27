الأولى بالمنطقة.. شراكة بين "القطرية" وأوبر لتعزيز تجربة السفر

أطلقت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، شراكة مع "أوبر للأعمال"، تتيح للشركات الجمع بين السفر الجوي والتنقل البري ضمن منظومة واحدة، في خطوة قالت الناقلة إنها تجعلها أول شركة طيران في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدمج خدمات أوبر في برنامج للسفر المؤسسي.

وبموجب الشراكة، يستطيع أعضاء برنامج "آفاق لا محدودة للأعمال" استبدال نقاط "كيو ريواردز" بقسائم لرحلات أوبر، تضاف مباشرة إلى محفظة العضو في تطبيق الشركة، وتُستخدم في التنقل لأغراض العمل في الأسواق التي تغطيها الخدمة.

وقالت الناقلة، في بيان لها، إن الاتفاق يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة رحلة الموظف من بدايتها إلى نهايتها، كما يتيح للمسافرين الانتقال من الرحلات الجوية إلى خدمات النقل البري، مع الاستفادة من نقاط المكافآت وخيارات الادخار المرتبطة بإنفاق الشركات على السفر.

منصة أوبر للأعمال وإدارة الإنفاق

وتتيح منصة أوبر للأعمال لمسؤولي السفر المؤسسي وضع ضوابط للإنفاق ومراقبة رحلات الموظفين وإعداد التقارير، إلى جانب دمج مصروفات التنقل آليا مع أنظمة المحاسبة، بما يساعد الشركات على تطبيق سياساتها وتقليل الوقت اللازم لمراجعة النفقات.

وتوفر المنصة أدوات لحجز الرحلات بالنيابة عن الموظفين أو الضيوف، وإدارة برامج التنقل اليومية، وتخصيص قسائم للرحلات والوجبات، مع دفع الشركات مقابل القسائم المستخدمة فقط، وفقا للمعلومات المنشورة على موقع أوبر.

وتشمل المزايا المتاحة لأعضاء برنامج "آفاق لا محدودة للأعمال" الاتصال المجاني بالإنترنت عبر "ستارلينك" على ما يصل إلى 323 رحلة يوميا، إلى جانب أولوية استلام الأمتعة ومزايا فئات نادي الامتياز.